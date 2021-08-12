Минобороны Ганы намерено закупить самолеты L-39NG

ЦАМТО, 11 августа. Минобороны Ганы намерено приобрести шесть реактивных самолетов L-39NG чешской компании Aero Vodochody в рамках контракта, который будет сопровождаться кредитным соглашением.

Министерство обороны Ганы 2 августа направило в парламент страны запрос на получение одобрения сделки. Стоимость контракта оценивается в 111,393 млн. евро (132 млн. долл.). Соглашение также включает поставку запасных частей, наземных систем обучения, услуг обучения и поддержки.

Предложение было представлено через министра обороны Доминика Нитивула и передано на рассмотрение в Комитет по обороне и внутренним делам Палаты представителей.

Представитель Aero Vodochody Тереза Врублова подтвердила факт переговоров компании с Министерством обороны Ганы о поставке самолетов L-39NG. Тем не менее, она не раскрыла детали программы.

Aero Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". L-39NG имеет более легкий планер, оснащен более мощным и эффективным двигателем FJ44-4M с системой управления FADEC компании Williams International, крыльями со встроенными топливными баками, кабиной с современной авионикой, адаптированной для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений.

Самолет использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения. Шасси позволяет выполнять взлет и посадку на грунтовых взлетно-посадочных полосах. Благодаря более эффективному двигателю и облегченному планеру дальность полета без внешних топливных баков увеличена на 800 км – до 1900 км.

Кроме того, L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески (по сравнению с двумя у L-39) и нести до 1200 кг вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая УР AIM-9L "Сайдуиндер". Две дополнительные точки подвески размещены на законцовках крыльев.

Разработка L-39NG началась в 2014 году. Самолет был впервые продемонстрирован компанией Aero Vodochody в октябре 2018 года, а его летные испытания завершились в 2020 году.

Компания заявляет, что эксплуатационные расходы L-39NG сравнимы с турбовинтовыми самолетами, а проведенные испытания показали, что срок его службы составит до 15000 летных часов (в три раза больше, чем у L-39).

Помимо Ганы, из стран Африки о намерении приобрести четыре самолета L-39NG в 2018 году заявило оборонное ведомство Сенегала. Несмотря на заявления о нескольких продажах L-39NG, ни один самолет на текущий момент покупателям не поставлен.