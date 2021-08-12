В Приморье стартовало учение военных России и Лаоса

Военнослужащие из Лаоса на соревнованиях "Танковый биатлон".

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Около 500 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники задействовано в российско-лаосском учении "Ларос-2021", которое стартовало в среду в Приморском крае на полигоне "Сергеевский".

"В ходе учения "Ларос-2021", которое продлится до 19 августа, запланировано проведение стрельб танковыми экипажами, розыгрыш тактических действий с этапом боевой стрельбы", - сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

По словам российских военных, российско-лаосское учение носит антитеррористическую направленность.

"В ходе отработки практических задач военнослужащие Лаосской Народно-Демократической Республики используют российскую бронетехнику, предоставленную им на период учения", - сообщил ВВО.

Россия и Лаос сотрудничают в оборонной сфере. Российские саперы участвуют в разминировании на территории Лаоса. Они обезвреживают взрывоопасные предметы, оставшиеся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.

В январе 2019 года Минобороны РФ сообщило, что военное ведомство Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию были достигнуты в январе 2018 года в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лаос.