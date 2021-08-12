Войти
Военно-промышленный курьер

Шойгу против увеличения количества призывников

248
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В России не планируют увеличить масштабы призыва граждан на срочную военную службу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет», — сказал Шойгу на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«У нас есть специальности — это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите, увеличьте срок службы — на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом. Она должна быть внутренне содержательней очень», — заявил Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
12.05.2021
Шойгу призвал не допускать употреблявших наркотики в ВС России
08.11.2019
15-й отдельной мотострелковой бригаде присвоено почетное наименование "Александрийская"
04.09.2019
Шойгу сообщил о поступлении в армию до 2027 года более 400 вертолетов
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
25.10.2013
Сергей Шойгу принял участие в заседании Совета Россия-НАТО
11.06.2013
Зачем Белоруссии третья военная база России ("Deutsche Welle", Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 07:09
  • 2
Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России
  • 12.08 06:47
  • 2
Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику
  • 12.08 06:37
  • 4
В США оценили вооружение Су-35С
  • 12.08 05:45
  • 1
Госпрограмма по радиоэлектронике оказалась «ниже среднего»
  • 12.08 05:11
  • 2
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
  • 12.08 03:12
  • 7
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России
  • 12.08 01:41
  • 1
В ожидании тяжеловеса
  • 12.08 00:41
  • 7
Флот настоящий – или потешный?
  • 11.08 20:57
  • 52
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 17:24
  • 159
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 17:23
  • 2222
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.08 16:20
  • 5
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 11.08 16:09
  • 2
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 11.08 15:30
  • 1054
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 15:02
  • 83
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55