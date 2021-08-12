Шойгу против увеличения количества призывников

В России не планируют увеличить масштабы призыва граждан на срочную военную службу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет», — сказал Шойгу на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«У нас есть специальности — это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите, увеличьте срок службы — на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом. Она должна быть внутренне содержательней очень», — заявил Шойгу.