Yahoo News Japan (Япония): Россия успешно разрабатывает военный ИИ с Китаем

Японский военный эксперт рассказывает о том, что разработки в России в сотрудничестве с Китаем боевых военных платформ с ИИ встречают все большие опасения американцев. И они прибегают к испытанному средству - сколачиванию антироссийских групп, в том числе и в ООН. Но Россия ведет свою линию уверенно. И в ней есть логика.

Известный японский военный эксперт Масаси Сайто в своей специальной колонке "военное дело" на популярном информационно-новостном портале Yahoo News рассказывает о разработке в России разнообразных автономных платформ вооружения, в которых используется искусственный интеллект (ИИ), в том числе и в рамках амбициозной программы в сотрудничестве с соседним Китаем.

С развитием технологий ИИ, в России продвигается разработка автономного беспилотного оружия, так называемых "роботов-убийц" (killer robots) оснащенных ИИ. Военные технологии искусственного интеллекта в России быстро прогрессируют. "Роботы-убийцы" могут наносить летальные удары по живой силе и технике противника самостоятельно, без решений, принимаемых людьми.

Министр обороны России Шойгу недавно заявлял, что, Россия приступила к производству роботов, способных самостоятельно воевать. "Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах".

Эти программы России, и особенно, ее сотрудничество в области военного ИИ со значительно усилившимся в технологическом отношении Китаем, серьезно беспокоят американских военных, политиков и стратегов. За последнее время в США появилось несколько докладов правительственных учреждений и "мозговых центров", указывающих на экзистенциальную опасность российского-китайского сотрудничества в области военного ИИ для Америки.

В целом американцы приходят к выводу о том, что с разработкой Россией и Китаем военного ИИ и новых боевых платформ для его использования "техническому совершенству американской армии брошен вызов". Американские аналитики однозначно считают, что российско-китайское сотрудничество в области ИИ направлено против их общих врагов - Соединенных Штатов и стран-членов НАТО.

В этой связи не без участия американцев в настоящее время правительствами и НПО более 30 стран мира разворачивается движение за запрещение разработки и боевого применения военного искусственного интеллекта "в силу его антигуманности и бесчеловечности".

В настоящее время вопрос об антигуманности военного ИИ и использующих его военных платформ поднят до обсуждения в профильном комитете ООН. Однако Россия отказывается ограничить разработки военного ИИ и боевое применение военных платформ с ним. Об этом сообщает британская The Telegraph.

Российские представители, в том числе и делегация в ООН на утверждения западных представителей о "бесчеловечности ситуации, когда машина принимает решение уничтожении или сохранении жизни людей" утверждают, что "быстрое развитие современных технологий позволяет создавать такой военный ИИ, который может самостоятельно выбирать цели поражения, максимально сокращая их число среди живой силы противника. Боевые платформы с использованием ИИ соответствуют нормам международного гуманитарного права. Они способны выбирать свои цели с такой же избирательностью, как и живые солдаты". Более того, россияне используют тезис о том, что применение боевых платформ с ИИ как раз-то и снижает риск излишних человеческих потерь при проведении военных операций. Об этом сообщает британская Express.

Автор публикации отмечает, что справедливости ради следует выделить и тот момент, что президент Путин активно способствует развитию технологий искусственного интеллекта в России во всех областях, а не только в военной сфере.

Автор подчеркивает, что технологии военного ИИ разрабатывает не только Россия, но и многие другие страны: США, Китай, Израиль Индия и так далее. Китайское правительство выступает против использования автономного смертоносного оружия с ИИ, но не против его разработки. Сотрудничество между Китаем и Россией в области военного искусственного интеллекта является серьезным сдерживающим фактором для США и стран Запада.