Минобороны раскрыло подробности перехвата эсминца Defender в Черном море

По словам замминистра обороны России Андрея Картаполова, Су-24М выполнял бомбометание менее чем в 1 км от британского эсминца

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский Су-24М в июне выполнил бомбометание по курсу британского эсминца Defender, зашедшего в российские территориальные воды недалеко от побережья Крыма, менее чем в 1 км от корабля. Об этом сообщил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

"Когда по курсу британца ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло. Наш Су-24М выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра. Для иностранного экипажа в этом ничего хорошего не было", - рассказал Картаполов в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам замминистра, совершить навал не было возможности, поскольку корабль, который первоначально вел наблюдение за эсминцем, был гораздо меньше его по водоизмещению. Все действия флота, подчеркнул Картаполов, полностью контролировались через Национальный центр управления обороной министром обороны, все решения принимались согласно обстановке.

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения Defender, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

30 июня президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая "проводилась не только британцами, но и американцами". Российский лидер добавил, что заход Defender в российские территориальные воды в Черном море преследовал разведывательные цели.