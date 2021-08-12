Долгожданная «Армата»

Первые танки «Армата» будут переданы российской армии уже в этом году. Вчера, 10 августа, информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил о передаче вооружённым силам 20 боевых машин до конца 2021 года.

«В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 «Армата». Также вооружённым силам будут переданы 65 новых танков Т-90М «Прорыв», — рассказал Криворучко.

Танк Т-14 «Армата» Источник изображения: arms-expo.ru

Ранее военные чиновники и представители ОПК называли различные сроки поставки танков Т-14, но все они не были выдержаны. Кроме того, в 2018 году вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вооружённые силы России не закупают большое количество танков «Армата» из-за их высокой стоимости. По его словам, военный комплекс предпочитает вкладывать средства в модернизацию уже существующей военной техники.

Т-14 «Армата» — новейший российский основной средний танк, разработкой и производством которого занимается государственная корпорация «Уралвагонзавод». Работы по созданию нового танка начались в 2009 году, а первая демонстрация состоялась 9 мая 2015 года на параде Победы в Москве. Всего на базе гусеничной платформы «Армата» планировалось разработать 28 единиц техники — ранее сообщалось о работах по созданию САУ, машин поддержки, инженерной техники и БМП Т-15.

Для российской армии заказано 100 танков Т-14, часть из которых поступила в опытную эксплуатацию ещё в 2016 году. Всего ВС РФ рассчитывали получить 2300 таких танков. В 2015 году «Уралвагонзавод» заявил, что стоимость серийного танка Т-14 составит 250 млн рублей.