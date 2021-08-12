Новый робот-хамелеон меняет окраску под цвет окружения

Южнокорейские инженеры разработали новую и сравнительно недорогую технологию активного камуфляжа с использованием термочувствительных пигментов.

Разработчики из Южной Кореи продемонстрировали прототип робота с активным камуфляжем. Он автоматически и в «режиме реального времени» принимает окраску в зависимости от поверхности, по которой движется, словно настоящий хамелеон. И хотя пока систему можно назвать лишь первым, примитивным демонстратором технологии, в будущем она может найти широкое применение — прежде всего в военной технике.

Настоящие живые хамелеоны (и другие природные мастера активного камуфляжа) меняют окраску, контролируя распределение пигментов в клетках своей кожи. Однако повторить этот эффективный механизм в неживых системах крайне сложно и дорого. Поэтому Сын Хван-Го (Seung Hwan Ko) и его коллеги из Сеульского национального университета нашли более простое решение, о котором пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

©NPG Press

Вместо полноценных видеокамер их робот использует простые цветовые датчики. Их сигнал передается на тонкие серебряные электроды, которые уходят к «панцирю» робота, покрытому несколькими слоями, содержащими термочувствительные жидкие кристаллы. Нагреваясь, электроды заставляют их менять цвет, подстраиваясь под окраску той поверхности, по которой робот движется. За счет продуманного распределения пигментов в панцире можно имитировать даже рисунок на ней.

©Seung Hwan Ko

Очевидной проблемой такого прототипа остается его чувствительность к температуре. Демонстрация, показанная в обнародованном учеными видеоролике, происходит при комнатных условиях. Однако уличная жара или холод может влиять на поведение термочувствительных пигментов, и, чтобы противодействовать этому, систему наверняка придется усложнять.

Ученые надеются, что решить проблему поможет усовершенствование алгоритмов управления пигментами. Возможно, искусственный интеллект позволит адаптировать их поведение к разной температуре, а также лучше имитировать сложные рисунки поверхности.