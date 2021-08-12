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Российская газета

Минобороны раскрыло детали перехвата британского эсминца

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Источник изображения: Михаил Палинчак/РИА Новости

Бомбометание по курсу британского эсминца Defender, зашедшего в территориальные воды России, проводилось на дистанции менее километра.

- Когда по курсу британца ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло. Наш Су-24М выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 килограммов на расстоянии менее километра от корабля. Для иностранного экипажа ничего хорошего в этом не было, - рассказал в интервью "АиФ" заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Действиями флота руководил министр обороны через Национальный центр управления обороной, подчеркнул генерал.

- Совершить навал не было возможности, поскольку корабль, который вел наблюдение за эсминцем, был гораздо меньше его по водоизмещению, - продолжил Картаполов.

Напомним, 23 июня у крымского мыса Фиолент британский эсминец Defender без разрешения вошел в российские территориальные воды и не реагировал ни на сигналы с берега, ни на предупредительную стрельбу сторожевого корабля Черноморского флота. Остановить его смог только прилетевший с берега бомбардировщик морской авиации ЧФ. После четырех бомб, сброшенных по курсу эсминца, Defender изменил курс и ушел в международные воды. Владимир Путин назвал действия британского корабля "комплексной провокацией": пока Черноморский флот выгонял Defender, разведывательный самолет США фиксировал активность в эфире.


Антон Валагин

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