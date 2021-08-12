Войти
Российская газета

В Приморье готовы отправить в войска новую партию вертолетов Ка-52

251
0
+1
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" в Подмосковье
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" в Подмосковье.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" готова отправить в войска партию боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Об этом рассказал исполняющий обязанности управляющего директора компании Андрей Семенов в рамках Единого дня приемки военной продукции, сообщает пресс-служба предприятия.

Во время видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Андрей Семенов доложил, что очередная партия боевых вертолетов Ка-52, изготовленных по гособоронзаказу, прошла испытания, принята военным представительством и готова для передачи в эксплуатирующие организации.

В 2021 году запланирована поставка еще одной партии "Аллигаторов", сейчас они находятся на завершающих стадиях производства и испытаний.

Сейчас по заказу минобороны с учетом опыта боевого применения компания занимается модернизацией вертолета.

"Ведутся работы, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, увеличением возможностей применения вооружения. Активно прорабатывается вопрос увеличения броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения в кооперации с нашими коллегами", - конкретизировал руководитель предприятия.


Анна Бондаренко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
09.03.2017
Замминистра обороны РФ посетил предприятие холдинга «Вертолеты России»
25.10.2016
Российское оружие прошло проверку Сирией
24.10.2016
ВКС получат несколько партий вертолетов Ка-52 до конца года
21.10.2016
«Вертолеты России» готовы передать Ка-52 Минобороны РФ
20.01.2014
Шесть заводов под одним крылом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 07:09
  • 2
Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России
  • 12.08 06:47
  • 2
Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику
  • 12.08 06:37
  • 4
В США оценили вооружение Су-35С
  • 12.08 05:45
  • 1
Госпрограмма по радиоэлектронике оказалась «ниже среднего»
  • 12.08 05:11
  • 2
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
  • 12.08 03:12
  • 7
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России
  • 12.08 01:41
  • 1
В ожидании тяжеловеса
  • 12.08 00:41
  • 7
Флот настоящий – или потешный?
  • 11.08 20:57
  • 52
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 17:24
  • 159
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 17:23
  • 2222
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.08 16:20
  • 5
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 11.08 16:09
  • 2
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 11.08 15:30
  • 1054
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 15:02
  • 83
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55