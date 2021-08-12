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Известия.ru

Космонавт рассказал о возможностях иллюминатора модуля «Наука»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос

Иллюминатор в новом российском модуле «Наука» Международной космической станции (МКС) станет любимым местом для всех членов экипажа станции, как для космонавтов, так и астронавтов. Такое мнение в среду, 11 августа, высказал космонавт Олег Артемьев.

«В модуле «Наука» есть большой иллюминатор, который направлен по полету станции. Я уверен, что в будущем это будет самым любимым местом времяпрепровождения не только у космонавтов, но и у астронавтов», — приводит его слова ТАСС.

Артемьев обратил внимание на то, что стекло иллюминатора сделано так, что позволяет фотографировать фотоаппаратом с любым фокусом — и с большим, и с малым.

«Должны получиться шикарные фотографии, которые пополнят архив наблюдения за Землей, а также будут использованы в социальных сетях космонавтов», — пояснил он.

Также, по его словам, теперь, когда на борту станции будут находиться трое россиян, одному из них не придется обустраиваться в американском сегменте МКС, так как в новом модуле есть каюта.

Кроме того, как отметил космонавт, теперь у российского экипажа появился резервный туалет.

«Понятно, что в американском сегменте тоже есть туалет, которым мы в случае поломки своего сможем воспользоваться. Тем не менее резерв никогда не бывает лишним», — сказал Артемьев.

Глава NASA Билл Нельсон 3 августа в ходе конференции, посвященной эксплуатации МКС, рассказал, что присоединение к станции российского модуля «Наука» будет способствовать развитию сотрудничества РФ и США. По его словам, «Наука» и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения в космос и на Марс.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля. Вскоре космонавтам удалось их отключить.

По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, внезапное включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Данная ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигателей модуля «Звезда», добавил он.

7 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что двигатели модуля «Наука» после стыковки с МКС включались из-за проблем с алгоритмами системы управления.

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