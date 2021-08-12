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Известия.ru

Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Армия России — это «фактически войска постоянной готовности», чему способствуют внезапные проверки военнослужащих. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе своего выступления на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».


«Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности. У нас нет того, кого надо откуда-то собирать, находить, у нас все в постоянной готовности. Сегодня послушал доклад — у нас есть такие формирования, батальонно-тактические группы. Нажал кнопку — они готовы через час выйти за ворота. У нас таких сегодня 168, и это очень высокий показатель», — поделился военный министр.

Шойгу отметил, что «по-взрослому» внезапные проверки начали проводиться начиная с 2012 года, а до этого российские военные были в курсе предстоящей проверки за весьма длительное время.

«Внезапная готовность — это когда вы с утра зубы почистили: «А не проверить ли нам сегодня Центральный военный округ вместе с военно-транспортной авиацией и воздушно-десантными войсками?» — пояснил генерал.

Он поделился, что при таком сценарии единовременно поднимаются около 140 тыс. человек, 2,5-3 тыс. самолетов и вертолетов, 14-17 тыс. бронетехники, после чего следует переброс на знакомые перегоны.

Ранее этим же днем, 10 августа, Сергей Шойгу сообщил о том, что наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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2 комментария
№1
12.08.2021 04:44
У знакомых сын пару лет назад на дембель из МП пришел,рассказывает к такой проверке месяц готовятся, потом за несколько часов построят на плацу построят и ждут когда "внезапная проверка" начнется.
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№2
Удалено / По просьбе автора
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