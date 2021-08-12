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ТАСС

Космонавт рассказал, что иллюминатор "Науки" позволит делать снимки Земли

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Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС
Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС.
Источник изображения: © Роскосмос/Олег Артемьев

Кроме того, в модуле есть новая каюта, поэтому одному из трех членов экипажа не придется обустраиваться в американском сегменте

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Иллюминатор в новом модуле "Наука", который направлен по полету Международной космической станции (МКС), станет любимым местом не только для российских членов экипажа, но и для астронавтов. Такое мнение ТАСС выразил космонавт Олег Артемьев.

"В модуле "Наука" есть большой иллюминатор, который направлен по полету станции. Я уверен, что в будущем это будет самым любимым местом времяпрепровождения не только у космонавтов, но и у астронавтов", - сказал Артемьев.

По словам космонавта, стекло иллюминатора сделано так, что позволяет фотографировать любым фотоаппаратом - и с большим фокусом, и с малым. "Должны получиться шикарные фотографии, которые пополнят архив наблюдения за Землей, а также будут использованы в социальных сетях космонавтов", - считает он.

Артемьев также отметил, что теперь, когда на борту МКС будут находиться трое россиян, одному члену экипажа не придется обустраиваться в американском сегменте, так как в модуле "Наука" есть новая каюта.

"Кроме того, у нас появился резерв (новый туалет). Понятно, что в американском сегменте тоже есть туалет, которым мы в случае поломки своего сможем воспользоваться. Тем не менее резерв никогда не бывает лишним", - подчеркнул Артемьев.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Модуль оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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Страны
Россия
США
Проекты
Байконур
МКС
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