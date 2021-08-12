В ВКС рассказали о предоставлении более 60 единиц новой техники ВВС

Военно-воздушные силы (ВВС) России до конца текущего года могут получить свыше 60 единиц новой авиационной техники. Об этом в среду, 11 августа, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Кроме того, на вооружение ВВС, как ожидается, будут направлены по меньшей мере 200 единиц модернизированных воздушных судов.

«До конца года спланирована поставка более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современных многоцелевых самолетов Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34, тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД90А, боевых вертолетов Ми-28НМ, Ка-52 и десантно-транспортных — Ми-8АМТШ-ВН», — рассказал заместитель главнокомандующего ВВС в своем интервью газете «Красная звезда».

Он также отметил, что все образцы авиационной техники располагают новейшими системами индивидуальной защиты. Акцент в их функциональности делается на выживаемости в воздушном пространстве, снижении радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолетом и применения оружия.

Дронов отметил, что все образцы проходят апробацию в процессе боевых действий в Сирии, а по итогу полученных сведений и при необходимости оперативно дорабатываются.

Ранее, 21 июля, Россия вывела на мировой рынок новый военно-транспортный самолет Ил-11ВЭ, который предназначен для перевозки и десантирования грузов, транспорта, техники, амуниции и личного состава.