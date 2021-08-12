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Интерфакс-АВН

КНДР заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности

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Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / David Guttenfelder

Гонконг. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил, что Сеул пожалеет о начале совместных военных учений с США.

"Мы будем делать так, чтобы они ежечасно чувствовали, какой опасный выбор они сделали, к какому опасному кризису безопасности подходят они сами в результате неправильного выбора", - говорится в заявлении Ким Ен Чхоля, опубликованном ЦТАК.

Он напомнил, что Сеулу был предоставлен выбор, проводить учения или нет.

"Но южнокорейские власти сейчас показали, что мир и доверие, которые они так рекламировали всякий раз, когда представлялась возможность, были всего лишь игрой слов", - отметил Ким Ен Чхоль.

По его словам, власти Южной Кореи "своими руками выбросили шанс улучшения межкорейских отношений и ответили на нашу добрую волю враждебным действием".

"Очевидно, что раз Южная Корея и США неизменно выбрали конфронтацию с нашим государством, то и мы не можем сделать другого выбора", - заявил он.

Днем ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон обрушилась с критикой на Южную Корею и США за проведение совместных военных учений.

По ее мнению, военные учения являются "наиболее ярким выражением враждебной политики США в отношении КНДР, направленной на силовое подавление нашего государства".

"Совместные военные учения носят агрессивный характер, поскольку они являются репетицией войны и тренировкой ядерной войны, для того, чтобы полностью подготовиться к осуществлению оперативного плана, суть которого упреждающий удар по нам...", - заявила она.

Сестра лидера КНДР добавила, что для установления мира на Корейском полуострове необходимо, чтобы "США вывели свои агрессивные войска и военную технику, развернутую в Южной Корее".

"Пока американские войска остаются в Южной Корее, первопричина периодического обострения ситуации на Корейском полуострове не исчезнет", - считает Ким Е Чжон.

Совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно проходят в августе.

Во вторник обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе.

Пхеньян уже давно выступает против подобных учений, осуждая их как репетицию вторжения.

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Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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