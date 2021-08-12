Лидеры талибов в Афганистане пообещали не атаковать соседние страны, сообщил Шойгу

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Лидеры движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) пообещали не предпринимать атак на соседние государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Его лидеры говорят о том, что мы не будем предпринимать никаких попыток деструктивных по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал Шойгу во вторник на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

Он сказал, что на днях "Талибан" взял афганский Кундуз, контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном.

"Если вы в курсе тех районов, Кундуз - это довольно крупный и серьезный такой центр. Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль "Талибаном", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ заявил, что на фоне вывода войск США из Афганистана началось повсеместное выдавливание талибами правительственных сил.

"Конечно, свято место пусто не бывает, началось постепенное выдавливание правительственных сил со всех территорий", - заявил Шойгу. По его словам, сейчас США и их союзники, в том числе европейские и австралийские коллеги, выводят войска из Афганистана - "в общем там фактически никого не осталось".

Министр назвал недавние учения военных России, Узбекистана и Таджикистана у афганской границы успешными.

"Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения, для того, чтобы, как говорили раньше литературным языком, "держать порох сухим", - сказал Шойгу.

"Мы решили провести вместе с коллегами два учения, одно российско-узбекское, мы его провели, второе учение тройственное - Таджикистан, Узбекистан и Россия. Прошло на самом высоком уровне, мы проверили, насколько мы готовы. Мы проверили, насколько мы готовы к этим условиям. Посмотрели, как и что можно применять в этих условиях. Конечно, посмотрели слабые места", - сообщил он.

Шойгу заявил, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на угрозы.

"Для нас крайне важно, чтобы наши коллеги, наши союзники, наши партнёры по ОДКБ были готовы к этому. Для этого мы, естественно, делаем всё", - сказал министр.

"Наверное, большинство офицеров - Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана - проходит обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии. В Таджикистане у нас 201-я база, в Киргизии тоже база. Здесь, конечно, нам крайне важно, чтобы вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана были готовы к отражению возможных угроз", - заявил Шойгу.