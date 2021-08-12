Business Insider (США): новейшие ударные подлодки США и России в сравнении

Американский военный эксперт пишет о том, что основа ВМФ России — это атомные субмарины. Они несут на себе ответственность за борьбу с различными целями, как с авианосными группами ВМС США, так и с наземными противниками. Но у американцев тоже есть сильный подводный флот, и автор решил сравнить американские и российские ударные подлодки.

Ключевые моменты

- Свои попытки восстановить свой военно-морской флот Россия сосредоточила главным образом на подводных лодках, постоянно совершенствуя свою продукцию.

- Однако ВМС США тоже строят все более совершенные подводные лодки для противодействия различным угрозам.

- Вот как новые российские подводные лодки "Ясень-М" выглядят в сравнении с новейшими подводными лодками ВМС США класса "Виргиния".

США в очередной раз переключили свое внимание на соперничество великих держав с почти равными возможностями, и теперь основной упор делается на то, чтобы не отставать. И хотя на вооружении у ВМС США больше всего авианосцев, в подводных лодках преимущество может быть у России.

Москва идет ва-банк

Даже во время холодной войны Советский Союз не мог тягаться с надводным флотом США, но имел значительно больший подводный флот.

Теперь, когда Москва вновь сделала упор на свои подводные крейсеры, вопрос стоит так: как смотрятся новейшие российские подводные лодки на фоне тех, что стоят на вооружении ВМС США.

В своей статье для издания Naval News Эйч Ай Саттон (H. I. Sutton) сравнил перспективные атомные подводные лодки проекта 885М ("Ясень-М") ВМФ России с подводными лодками класса "Виргиния" ВМС США.

При всей их схожести Саттон отмечает, что более крупная "Ясень-М" - не просто многоцелевая атомная подводная лодка, а скорее подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами, которые выделяют в отдельный класс.

Проект 885М

Класс "Ясень" изначально разрабатывался в конце 1980-х на смену стареющим атомным подлодкам класса "Акула".

Модернизированный после распада Советского Союза проект 885М получил серьезно переработанную конструкцию и улучшенные характеристики. "Ясень-М" имеет подводное водоизмещение в 13 800 тонн и может развивать скорость до 35 узлов в под водой.

При слегка уменьшенной длине "Ясень-М" получил обновленную бортовую электронику и, как сообщается, новый реактор КТП-6, якобы снижающий уровень шума.

АПЛ вооружены крылатыми ракетами 3М14К Калибр-ПЛ (по классификации SS-N-30A Sizzler или "Пекло") и П-800 (3М55) "Оникс" (по классификации НАТО SS-N-26 Strobile или "Шишка") в качестве основного ударного оружия, причем "Ясень-М" имеет 32 вертикальные шахты, где можно разместить ракеты трех типов. Кроме того, вскоре лодки получат гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон".

В настоящее время на судостроительном заводе "Севмаш" на северо-западе России на разных стадиях строительства находятся семь подводных лодок проекта 885М, а недавно спущенная на воду лодка "Красноярск" заступит на дежурство на Тихоокеанском флоте в следующем году.

7 мая прошла приемку головная лодка проекта 885М "Казань". Сейчас она несет службу на Северном флоте.

Подводная лодка типа «Вирджиния» ССН 774 Источник изображения: © Wikimedia / General Dynamics Electric Boat

Класс "Виргиния", модификация Block V

Атомные ударные подлодки с крылатыми ракетами класса "Виргиния" ВМС США разрабатывались на смену более дорогим подлодкам класса Seawolf ("Морской волк"), чтобы противостоять морским угрозам со стороны ближайших противников в 21 веке.

Лодки заточены для работы как в открытом океане, так и для прибрежных миссий, включая противолодочную войну (ASW) и операции по сбору разведданных.

Модификация Block V больше предыдущих версий класса "Виргиния": ее длина выросла с 115 метров до 140, а водоизмещение - с 7 800 тонн до 10 200 тонн. По размерам изо всех актуальных американских подлодок они уступают лишь классу "Огайо".

25-метровая вставка позволила утроить количество трубчатых пусковых контейнеров с 12 до 40. В общей сложности лодка может нести до 66 единиц оружия.

На сегодняшний день построено 19 из запланированных 66 подводных лодок класса "Виргиния", и еще 11 находятся на разных стадиях строительства. Десять из них - модификация Block IV, а одна - более современная Block V - будет иметь ключевые улучшения, которые позволят расширить возможности атаки.

Которая из двоих лучше?

Пока что однозначно заключить о превосходстве той или иной лодки затруднительно.

Саттон отмечает, что "такие характеристики как гидролокатор, датчики и скрытность труднее сравнивать, учитывая деликатный характер темы".

Однако считается, что обеим подлодкам будет сложно противостоять, и у каждой имеется арсенал поистине смертоносного оружия.

Питер Сучиу (Peter Suciu)