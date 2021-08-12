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ТАСС

ВКС России проведут учения по специальному обеспечению военной авиации

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Сергей Дронов
Сергей Дронов.
Источник изображения: Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В ходе этого учения будет впервые проводиться войсковой ремонт авиатехники средствами мобильных технико-эксплуатационных частей с привлечением ремонтных бригад предприятий ОПК, в том числе на аэродромном участке дороги

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 450 летательных аппаратов привлекут к учениям по специальным видам обеспечения военной авиации, в том числе дальней и беспилотной. Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"В конце августа на аэродромах Западного военного округа спланировано учение по специальным видам обеспечения ВКС, в ходе которого будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации, в том числе впервые дальней и беспилотной авиации. Всего на учение будет привлечено более 450 летательных аппаратов", - сказал Дронов в интервью газете "Красная звезда" в связи с отмечаемым 12 августа Днем Военно-воздушных сил.

Он отметил, что в ходе этого учения будет впервые проводиться войсковой ремонт авиатехники средствами мобильных технико-эксплуатационных частей с привлечением ремонтных бригад предприятий ОПК, в том числе на аэродромном участке дороги.

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