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РИА Новости

Глава Минобороны Шойгу: учения на границе Афганистана позволили выявить слабые места

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на форуме "Территория смыслов".

"Мы решили провести вместе с коллегами два учения, одно российско-узбекское, мы его провели, второе учение тройственное - Таджикистан, Узбекистан и Россия. Прошло на самом высоком уровне, мы проверили, насколько мы готовы. Мы проверили, насколько мы готовы к этим условиям. Посмотрели, как и что можно применять в этих условиях. Конечно, посмотрели слабые места", - сказал он.

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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