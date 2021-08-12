Глава Минобороны Шойгу: учения на границе Афганистана позволили выявить слабые места

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на форуме "Территория смыслов".

"Мы решили провести вместе с коллегами два учения, одно российско-узбекское, мы его провели, второе учение тройственное - Таджикистан, Узбекистан и Россия. Прошло на самом высоком уровне, мы проверили, насколько мы готовы. Мы проверили, насколько мы готовы к этим условиям. Посмотрели, как и что можно применять в этих условиях. Конечно, посмотрели слабые места", - сказал он.