Измерить подавление: в сентябре пройдут масштабные учения войск РЭБ

Российские военные «задавят» условного противника помехами. В рамках предстоящих стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» пройдет одна из самых масштабных тренировок войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Части и подразделения РЭБ должны будут вскрывать каналы связи противоборствующей стороны, препятствовать радиообмену, а также прикрывать свои войска от радиоэлектронной разведки, сообщили в Минобороны. Как отмечают эксперты, такая борьба в современных конфликтах необходима не только при противодействии армиям, но и незаконным вооруженным формированиям.

Российские военные «задавят» условного противника помехами. В рамках предстоящих стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» пройдет одна из самых масштабных тренировок войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Части и подразделения РЭБ должны будут вскрывать каналы связи противоборствующей стороны, препятствовать радиообмену, а также прикрывать свои войска от радиоэлектронной разведки, сообщили в Минобороны. Как отмечают эксперты, такая борьба в современных конфликтах необходима не только при противодействии армиям, но и незаконным вооруженным формированиям.

Помеха с востока

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время группировка частей и подразделений радиоэлектронной борьбы для учений «Запад-2021» уже сформирована. Активное участие в стратегических российско-белорусских маневрах примут специалисты РЭБ Западного военного округа, а также 1-й гвардейской танковой и 20-й общевойсковой армий. Помощь им окажет центр радиоэлектронной борьбы Балтийского флота. Нынешним летом эти части и подразделения уже провели предварительные тактико-специальные учения.

Источники уточнили, что в хорде маневров основной задачей частей и подразделений радиоэлектронной борьбы станет противодействие незаконным вооруженным формированиям, а также отрядам международных террористических организаций. Поэтому особый акцент будет сделан на своевременное обнаружение и подавление систем связи условного противника, а также на защиту от возможных ударов самодельных беспилотных летательных аппаратов. Другой важнейшей учебной задачей частей и подразделений радиоэлектронной борьбы станет защита своих войск от разведки противника.

1-я гвардейская танковая армия — единственное в своем роде и самое мощное объединение в Вооруженных силах. Ее задача — прикрытие Москвы с западного направления. 20-я общевойсковая армия со штабом в Воронеже прикрывает западные и юго-западные рубежи.

Совместные стратегические маневры «Запад-2021» состоятся с 10 по 16 сентября на полигонах России и Белоруссии. По словам источников «Известий», основная часть группировки РЭБ будет действовать с территории РФ. При этом в зоне ответственности этих специалистов окажется значительная территория, на которой развернутся учебные боевые действия.

В зоне внимания

На прошлой неделе начальник генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич сообщил, что по плану совместных учений рассматривается сценарий дестабилизации обстановки в регионе. В частности — увеличение активности «незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций», пользующихся поддержкой внешних сил. По его словам, группировка, задействованная на территории Белоруссии, будет насчитывать около 12,8 тыс. человек, в том числе порядка 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 военных от Казахстана из состава Коллективных сил оперативного развертывания ОДКБ.

Как отметили источники «Известий» в Минобороны России, основной упор в применении сил РЭБ на предстоящих учениях сделают на противодействии иррегулярным вооруженным формированиям. Специалисты радиоэлектронной борьбы будут вскрывать каналы связи, вмешиваться в их работу, ставить помехи в районах проведения боевых операций. Кроме того, они должны будут защищать российские боевые информационные сети от воздействия условного противника.

— Речь идет об одном из основных видов боевого обеспечения, — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Радиоэлектронная борьба предназначена для противодействия иностранным техническим средствам разведки. Что касается незаконных вооруженных формирований, то они вполне могут быть оснащены военной техникой. Когда под контролем запрещенной в России группировки ИГИЛ находилась большая часть территории Сирии, они были оснащены танками, системами связи, беспилотниками, артиллерией, широким спектром наземного вооружения. Поэтому в военном конфликте для войск РЭБ задачи остаются одними — что против высокотехнологичной оснащенной армии, что против каких-то незаконных вооруженных формирований. Разница лишь в объеме задач и, в соответствии с ними, задействованном диапазоне электромагнитного спектра.

Эксперт отметил, что во всю мощь системы РЭБ на учениях не развертывают из-за сложностей, связанных с функционированием гражданских средств коммуникаций и контроля за воздушным движением.

— В основном на таких учениях в полном объеме отрабатываются все виды и алгоритмы применения войск РЭБ — определение систем противника, развертывание соответствующих структур с совершением марша, маскировкой техники, с переводом в режим боевого дежурства и боевого применения до реализации конечного этапа нажатием кнопки, — заключил Виктор Мураховский.

Техника подавления

О том, что применению средств РЭБ на маневрах «Запад-2021» будет уделено особое внимание, в российском Минобороны заявили в начале года. Упор в ходе учений сделают на борьбе с крылатыми ракетами и беспилотниками, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, вертикальным охватам силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому.

В течение прошедшего десятилетия войска радиэлектронной борьбы регулярно получали инновационные системы вооружений. Мобильный автоматизированный комплекс «Мурманск-БН» способен подавлять военную радиосвязь в радиусе сотен километров, а при определенных условиях и на большей дистанции. Система может нарушить работу командных пунктов, расположенных в глубоком тылу противника, дезорганизовать управление войсками, нарушить работу морских сил и авиации. Комплекс «Борисоглебск-2» применяется для нарушения связи в тактическом звене. Перспективные системы «Поле-21» способны выключить в радиусе десятков километров все основные зарубежные системы спутниковой навигации.

Комплексы РЭБ. Источник: iz.ru

В мае этого года вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что с 2015 года в войска поступили 19 новых образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях. По его словам, это позволило расширить номенклатуру зарубежных систем связи, которые могут подавить российские войска, а также увеличить дальность применения систем РЭБ в 3,5 раза.

Стратегические учения «Запад» проводятся раз в четыре года. К ним привлекаются почти все части вооруженных сил Белоруссии, а также группировка Западного военного округа, в том числе силы Балтийского флота, подразделения ВДВ и специальные войска. Из-за ограничений международных договоров учения «Запад-2021» уступают по масштабу тем, что проводятся в Центральном и Восточном военных округах. В 2017 году в них было задействовано 12,7 тыс. военнослужащих, до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

В целом на 2021 год военные России и Белоруссии, как сообщали «Известия», запланировали рекордное количество совместных учений. Перед сентябрьскими стратегическими маневрами, которые станут кульминацией боевой подготовки, проходят совместные тренировки отдельных служб и специальных войск, в частности инженерно-саперных, материально-технического обеспечения, военной полиции и комендантских подразделений.

Роман Крецул Анна Черепанова