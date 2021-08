НАТО будет использовать автономные системы и искусственный интеллект в изучении Арктики

В американском издании "Defense News" опубликован материал Vivienne Machi "Autonomous systems to help NATO examine climate change effects in Arctic waters" ("Автономные системы помогут НАТО в изучении последствий изменения климата в арктических водах"), в котором говорится, что, по сообщению корреспондента "Defence News" в Штутгарте (Германия), в НАТО считают, что продолжение инвестиций в автономные платформы, искусственный интеллект и "большие данные" имеют решающее значение для понимания того, как таяние льдов в Северном Ледовитом океане повлияет на военные операции, планирование и инфраструктуру на Крайнем Севере.

Норвежский скеговый ракетный катер Р 962 Skudd типа Skjold во время учений НАТО Trident Juncture в Тронхейме (Норвегия), 03.11.2020 (с) Jonathan Nackstrand / AFP

Ученые из натовского Центра морских исследований и экспериментирования (Center for Maritime Research and Experimentation - CMRE) планируют использовать автономные подводные аппараты (АUV) для обеспечения непрерывного и устойчивого отбора проб из арктического региона. Инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) будут ключом к тому, чтобы эти системы оставались в эксплуатации в течение длительного времени в изменяющихся, но все еще суровых условиях, заявила директор CMRE Кэтрин Уорнер.

"Мы должны улучшить автономность и искусственный интеллект наших систем", - заявила Уорнер 5 августа 2021 года в ходе виртуального круглого стола с прессой. "Нам следует улучшить интеллект машины, чтобы, если что-то не так, как в случае с марсоходом, если она знает, что с ней что-то не так, чтобы она могла отправить коды ошибок домой, чтобы мы могли попытаться исправить их удалённо".

Центр морских исследований и экспериментирования (CMRE), который находится в ведении Научно-технической организации НАТО (Science and Technology Organization - STO), собирает данные из глобальных акваторий в течение десятилетий, тестируя распространение звука и акустику, и пытается соотнести эту информацию с глубиной, соленостью и температурой воды, отметила Уорнер. Благодаря многолетнему опыту в области исследования акваторий, центр имеет важнейшее значение в поддержке ключевого элемента повестки дня НАТО до 2030 года: стать ведущей международной организацией в вопросах оценки воздействия изменения климата на вопросы безопасности и адаптации к таким изменениям.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration -NOAA) недавно сообщило, что за почти три десятилетия потери льда в Гренландии увеличились в семь раз - с 34 миллиардов тонн в год в период с 1992 по 2001 год до 247 миллиардов тонн в год в период с 2012 по 2016 год. По оценкам ведомства, это один из нескольких факторов, способствующих повышению уровня Мирового океана.

Между тем, геополитический интерес к Арктике также возрос в последние годы, заставляя страны, в том числе США, Россию, Китай и другие, увеличить военные инвестиции и попытаться закрепиться в регионе, богатом природными ресурсами. В частности, укрепление русской военной компоненты в регионе побудило некоторые арктические государства в составе НАТО подтолкнуть альянс к более внимательному отношению к Арктике.

В 1980-х годах центр CMRE собрал значительный объем экологических данных на Фареро-Исландском рубеже (GIUK) в Северной Атлантике, и с 2017 года несколько раз проводил исследования в этом районе, сообщила Уорнер. Последнее мероприятие подобного рода, получившее название Nordic Recognized Environmental Picture 2021 (NREP21), состоялось в июле этого года на борту специально построенного исследовательского судна центра CMRE - Alliance.

В последние годы центр отметил "значительные изменения в характеристиках океана со времени наших экспериментов, которые мы проводили 20-30 лет назад", - сообщила Уорнер. Она отметила, что эти изменения окажут значительное влияние на геополитические проблемы, проблемы обороны и безопасности в этом регионе.

Совместно с другими заинтересованными сторонами НАТО Центр разработал стратегию научно-технического развития Арктики на период 2021-2030 годов в целях содействия выявлению важнейших экологических факторов и районов региона, которые будут требовать прогнозирования и контроля. Стратегия будет представлять собой живой документ, пересматриваемый каждый год, с тем, чтобы его авторы могли добавлять или удалять компоненты по мере изменения приоритетов или появления новых научных разработок, - заявил Альберто Альварес, руководитель секции экологической информации и оперативной эффективности в центре CMRE.

Альварес отметил, что часть стратегии будет сосредоточена на разработке и подготовке автономных платформ и других технологий, которые могут помочь в мониторинге этих изменяющихся условий. Он добавил, что управление состоянием таких дистанционно управляемых платформ является "очень большой проблемой" для центра.