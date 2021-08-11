Литву ждет жестокая месть Китая

Литва нанесла Китаю, по словам экспертов, «самое сильное оскорбление». Речь идет о решении Вильнюса открыть на своей территории представительство Тайваня. Почему Литва решилась на этот шаг, по каким причинам Китай считает литовский жест абсолютно недопустимым – и какой будет китайская месть за нежелание Литвы «встать на колени»?

Во вторник МИД Литвы выразил сожаление в связи с решением Китая отозвать своего посла в ответ на планы Вильнюса открыть представительство Тайваня. "Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня", – заявили в МИД КНР.

Там добавили, что подобные действия нарушают договор Литвы и Китая об установлении дипотношений и вредят "суверенитету и территориальной целостности Китая". Кроме отзыва посла, китайское правительство выразило решительный протест Вильнюсу и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать своего посла в Китае.

Как сообщает Delfi, литовский МИД заявил, что "уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и со многими другими странами Евросоюза и мира". Несколько недель назад министр иностранных дел Тайваня Джозеф У рассказал о планах открыть этим летом представительство острова в Вильнюсе. Главная претензия Китая заключается в том, что оно будет называться представительством Тайваня, а не представительством Китайского Тайбэя.

В ответ Литва намерена открыть торговое представительство на Тайване. В Вильнюсе уже выражали заинтересованность в расширении сотрудничества с Тайванем в разных областях, особенно в сфере экономики и культуры.

Председатель парламентского комитета по внешней политике Жигимантас Павиленис заявил, что Литва рассчитывает на равноправные отношения с Китаем и осуждает "давление" со стороны Пекина. "Нас пытаются поставить на колени и превратить во второсортное государство, которое можно наказывать. Мы хотим равноправных отношений с Китаем", – заявил Павиленис.

Как сообщает ТАСС, политик призвал "не придавать значения" решению китайских властей. "Не стоит обращать на это особого внимания. Мы продолжим развивать отношения со всеми государствами вокруг Китая", – заявил Павиленис.

В недавнем программном заявлении председатель КНР Си Цзиньпин называл полное воссоединение страны исторической миссией Коммунистической партии Китая (КПК), поэтому Компартия будет пресекать любые попытки борьбы за независимость Тайваня, отношения с которым прервались в 1949 году. Тогда проигравшие в гражданской войне с КПК силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материком возобновились только в конце 1980-х годов.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Де-юре республика считается китайской провинцией с особым статусом. Пекин же считает ее частью территории Китая. Этот базовый принцип международных отношений поддерживает большинство государств, а также он является политической основой для развития двусторонних отношений Китая с другими странами. Сейчас только 15 государств (среди них Белиз, Гаити, Науру, Парагвай, Гватемала, Сент-Люсия) официально признают независимость Тайваня, то есть имеют на острове своих послов, в том числе Святой Престол.

В последние годы Литва налаживала экономические связи с Китаем. В ноябре 2018 года тогдашний президент страны Дарья Грибаускайте совершила визит в КНР, где встретилась в Шанхае с Си Цзиньпином. В частности, Вильнюс выражал желание поставлять продукцию из говядины и курятины вслед за уже экспортируемыми молочными и рыбными товарами. В свою очередь в КНР не скрывали заинтересованности в закупках янтаря и усиления своих возможностей в использовании литовских портов для расширения доступа на европейский рынок.

Врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов напомнил, что в течение последних лет из всех трех прибалтийских государств именно Литва ведет "самую жесткую политику по отношению к Китаю". Например, Вильнюс поддержал обвинения Запада в адрес Китая по поводу нарушения прав человека. "Это касается и использования литовских портов, где присутствие Китая заметно ограничено. Именно в Литве базируется целый ряд организаций, которые выступают против политики Компартии Китая. Поэтому сближение Литвы с Тайванем – самое сильное оскорбление для Пекина, который рассматривает это как нарушение территориальной целостности КНР", – пояснил эксперт.

В свою очередь китаевед Николай Вавилов тоже считает, что смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. "Вильнюс долгие годы пытался сформировать максимально антикитайскую позицию среди всех членов ЕС по уйгурскому, тибетскому и другим вопросам, касающихся защиты прав человека в Китае. Видимо, Литва преследует цель стать в глазах Вашингтона условным центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе", – допускает эксперт.

По его словам, "если признание Тайваня со стороны Литвы состоится, оно станет сигналом для других стран, которые могут занять резко антикитайские позиции вплоть до автоматического признания нелегитимности властей в Пекине". "Это именно тот процесс, который форсируют США", – заключил Вавилов.

Замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский прогнозирует, что "китайцы жестоко отомстят Литве", как это было в случае с Латвией, которая в 1992 году открыла свое посольство на Тайване, но буквально через два года была вынуждена закрыть его под давлением КНР. "Теперь будут подорваны торгово-экономические связи между Китаем и Литвой. Тогда у Латвии элементарно возникли проблемы с топливом. Тайвань не смог поставить дизель, который ранее поставлял Китай, и в результате Латвия была вынуждена сдаться. Литва тоже будет испытывать экономические последствия, пока не прогнется перед Китаем", – уверен Островский.

Собеседник ожидает, что до признания Вильнюсом независимости Тайваня дело не дойдет. "Зачем это нужно Литве, я не понимаю. Экономика Тайваня, который официально называется Китайской Республикой, не идет ни в какое сравнение с китайской. Разница очень ощутимая. Китай – крупнейший торговый партнер почти для всех стран мира", – напомнил замдиректора Института Дальнего Востока РАН.

Маслов подчеркивает, что в подобных случаях китайцы не отделываются только заявлениями, а начинают целую кампанию против конкретной страны. "Речь может дойти до разрыва дипломатических отношений. Будут ограничения по торговле", – ожидает эксперт.

Маслов согласен, что в конечном итоге Вильнюс будет вынужден уступить, потому что "большая часть государств скорее отказывается от дипломатических отношений с Тайванем и поддерживает с ним отношения на уровне торгово-экономических комиссий, которые при необходимости выполняют роль консульств для выдачи виз". Он прогнозирует, что Литва пойдет на уступки в течение года. Если это попытка литовских политиков играть на стороне Запада, "то они бегут впереди паровоза". "Литовские политики не понимают до конца объем проблем, с которым они сталкиваются. Литва не располагает своей профессиональной экспертизой по Китаю", – уверен профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Островский тоже подчеркнул, что развивать экономические отношения с Тайванем можно без конфликта с Китаем. Он посоветовал Вильнюсу брать пример с России. В Москве и Тайбэе еще в 90-е годы открылись совместные торговые представительства без каких-либо возражений со стороны КНР. "Россия не признает Китайскую Республику как независимое государство. Мы поддерживаем только экономические отношения и не давим на самую болевую точку Китая. У США тоже есть огромное представительство на Тайване. И большинство стран имеют точно такие же представительства", – отметил собеседник.

Вавилов допускает, что позиция Литвы связана с желанием некоторой группы лиц выиграть выборы на пост генсека НАТО, потому что Даля Грибаускайте считается одним из потенциальных кандидатов на эту должность. "Нельзя исключать, что отзыв посла власти Литвы используют для дальнейшей эскалации в отношениях с Пекином. И если Литва признает Тайвань – для Китая это будет мощным ударом, потому что у Тайваня появится представительство в ЕС", – пояснил эксперт.

Маслов считает, что история с выборами генсека НАТО никак не связана с литовско-китайскими отношениями. "Эта мера приводит к удару по Литве, поскольку страна была включена в европейские процессы торговли с Китаем и хорошо зарабатывала на этом. Пожертвовать своими интересами ради того, чтобы продвинуться на пост генсека НАТО – это слишком циничная комбинация", – считает Маслов.

Андрей Резчиков, Елена Лексина