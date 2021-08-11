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Испанцы начали испытывать боевую систему своей первой подлодки

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S-80 «Исаак Пераль»
S-80 «Исаак Пераль».
Источник изображения: Navantia

Испанская компания Navantia приступила к тестированию боевой системы для головной подводной лодки проекта S-80 «Исаак Пераль». Она будет контролировать вооружение субмарины, отслеживать цели и предоставлять информацию, необходимую для миссий. Как сообщает Naval News, пока ее испытывали на суше, но 31 августа установят на первую испанскую подлодку.

Проект S-80 — первая полностью испанская разработка подводной лодки. Navantia строит по нему четыре корабля. Они заменят в составе ВМС Испании устаревшие субмарины типа «Галерна», которые разработала французская компания DCNS в семидесятых. При длине 80,8 метра и ширине 11,68 метра водоизмещение дизель-электрических подлодок составляет три тысячи тонн. S-80 могут развивать скорость до 19 узлов.

Строительство субмарин сопровождалось серьезными проблемами. В 2013 году его приостановили — конструкторские ошибки увеличили вес кораблей в среднем на 68 тонн. Из-за этого они могли испытывать трудности со всплытием. Спустя два года Navantia доработала корабли, установив в корпуса субмарин дополнительные секции.

Головную подводную лодку проекта «Исаак Пераль» спустили на воду в мае, хотя это должно было произойти еще в 2020 году. Ее ходовые испытания запланированы на 2022 год, а в 2023 она должна войти в состав испанского флота.

Navantia 9 августа сообщила о начале испытаний первой версии боевой системы для «Исаака Пераля» ICSC. Она включает активные и пассивные сонары с большой, средней и малой дальностью действия для боевых, навигационных и исследовательских задач, систему вооружения с подводными противокорабельными ракетами, многоцелевыми торпедами и минами, а также интегрированную систему связи. В последнюю входят спутниковый канал и линия передачи тактических данных. ICSC позволит отслеживать сразу несколько целей. Пока ее тестируют на суше, но 31 августа установят на подводную лодку.

Navantia разработала не только первую испанскую подлодку, но и анаэробную установку для нее. Ранее мы писали, что она позволит субмарине проводить под водой больше времени.

Василиса Чернявцева

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Страны
Испания
Франция
Компании
DCNS
Navantia
Проекты
2020-й год
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