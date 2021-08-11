Инженер представил концепцию гибридного конвертоплана с дальностью полета 2200 километров.

Американский инженер Стивен Козлофф показал концепцию гибридного конвертоплана Pegasus с дальностью полета 2,2 тысячи километров. Он сможет перевозить четырех человек с крейсерской скоростью более 555 километров в час.

У гибридных летательных аппаратов генератор с двигателем внутреннего сгорания вырабатывает электричество для питания электромоторов с движителями. Они потребляют меньше топлива, чем обычные, и в отличие от электрических могут пролетать значительные расстояния.

Инженер Стивен Козлофф, известный своими проектами экспедиционных яхт Goliath Series, в августе представил концепцию гибридного конвертоплана Pegasus с дальностью 2,2 тысячи километров. Внешне он похож на американский V-22 Osprey и итальянский AW609, но отличается гибридной силовой установкой. Его винты приводят в движение два электромотора, каждый мощностью около 700 лошадиных сил. Электромоторы, в свою очередь, питает генератор с турбовинтовым двигателем PT6A-67R. Мощность последнего на валу составляет 1,4 тысячи лошадиных сил.

Длина Pegasus — почти десять метров, а размах крыла — 10,1 метра. Максимальный взлетный вес конвертоплана составит 2721,6 килограмма. Он сможет летать с крейсерской скоростью более 555 километров в час и перевозить четырех человек. Как и все конвертопланы, Pegasus способен на вертикальные взлет и посадку. Но он, к тому же, оснащен убирающимися шасси, поэтому сможет подниматься и садиться по-самолетному. Для этого ему будет достаточно 122-метровой взлетно-посадочной полосы.

New Atlas отмечает, что у Pegasus вообще нет резервных источников энергии. Это значит, что повреждение одного из его винтов при взлете может обернуться аварией. Технически такой конвертоплан можно построить, но это будет сложно и дорого.

Разработкой гибридных летательных аппаратов сегодня занимаются несколько компаний. Ранее мы писали про французскую Daher, которая создает самолет EcoPulse. Его первый полет запланирован на 2022 год.

Василиса Чернявцева