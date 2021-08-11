Войти
N+1

Инженер представил концепцию гибридного конвертоплана с дальностью полета 2200 километров

253
0
0
Инженер представил концепцию гибридного конвертоплана с дальностью полета 2200 километров
Инженер представил концепцию гибридного конвертоплана с дальностью полета 2200 километров.
Источник изображения: The Goliath Series

Американский инженер Стивен Козлофф показал концепцию гибридного конвертоплана Pegasus с дальностью полета 2,2 тысячи километров. Он сможет перевозить четырех человек с крейсерской скоростью более 555 километров в час.

У гибридных летательных аппаратов генератор с двигателем внутреннего сгорания вырабатывает электричество для питания электромоторов с движителями. Они потребляют меньше топлива, чем обычные, и в отличие от электрических могут пролетать значительные расстояния.

Инженер Стивен Козлофф, известный своими проектами экспедиционных яхт Goliath Series, в августе представил концепцию гибридного конвертоплана Pegasus с дальностью 2,2 тысячи километров. Внешне он похож на американский V-22 Osprey и итальянский AW609, но отличается гибридной силовой установкой. Его винты приводят в движение два электромотора, каждый мощностью около 700 лошадиных сил. Электромоторы, в свою очередь, питает генератор с турбовинтовым двигателем PT6A-67R. Мощность последнего на валу составляет 1,4 тысячи лошадиных сил.

Длина Pegasus — почти десять метров, а размах крыла — 10,1 метра. Максимальный взлетный вес конвертоплана составит 2721,6 килограмма. Он сможет летать с крейсерской скоростью более 555 километров в час и перевозить четырех человек. Как и все конвертопланы, Pegasus способен на вертикальные взлет и посадку. Но он, к тому же, оснащен убирающимися шасси, поэтому сможет подниматься и садиться по-самолетному. Для этого ему будет достаточно 122-метровой взлетно-посадочной полосы.

New Atlas отмечает, что у Pegasus вообще нет резервных источников энергии. Это значит, что повреждение одного из его винтов при взлете может обернуться аварией. Технически такой конвертоплан можно построить, но это будет сложно и дорого.

Разработкой гибридных летательных аппаратов сегодня занимаются несколько компаний. Ранее мы писали про французскую Daher, которая создает самолет EcoPulse. Его первый полет запланирован на 2022 год.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Франция
Продукция
MV-22 Osprey
Похожие новости
10.02.2021
«Аспиды» с Апеннин
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
13.03.2020
Лучше разнотипность, чем дефицит
20.06.2017
В Ле-Бурже начинает свою работу международный авиасалон
17.06.2013
Американские истребители уступят небо Парижа французским и российским конкурентам
08.02.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 06:29
  • 1
Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим
  • 11.08 06:04
  • 6
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 11.08 05:55
  • 1050
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 05:49
  • 49
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 05:33
  • 155
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 05:03
  • 327
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 11.08 02:23
  • 17
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 11.08 01:23
  • 4
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 10.08 22:13
  • 2221
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.08 20:36
  • 2
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 10.08 20:11
  • 81
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 10.08 19:42
  • 2
В Анапе прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА"
  • 10.08 18:00
  • 1
В ходе совместного стратегического учения военнослужащие России и КНР применят беспилотники
  • 10.08 17:59
  • 1
Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы
  • 10.08 10:41
  • 25
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины