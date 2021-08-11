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Силовую установку для 19-местного водородного самолета испытали на грузовике

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Силовую установку для 19-местного водородного самолета испытали на грузовике
Силовую установку для 19-местного водородного самолета испытали на грузовике.
Источник изображения: ZeroAvia

Британско-американская компания ZeroAvia протестировала 600-киловаттную силовую установку ZA-600 на тяжелом военном грузовике M977 HEMTT. Она предназначается для 19-местного водородного самолета, который ZeroAvia разрабатывает на базе Dornier 228.

Водородные самолеты отличаются более сложной двигательной системой, чем полностью электрические. Их в движение приводят электромоторы, которые питаются от топливного элемента, на ходу соединяя водород с кислородом. Во время этого процесса выделяется только вода, поэтому водородные самолеты считаются экологически нейтральными.

ZeroAvia приступила к разработке 19-местного водородного самолета в июне, почти через год после того, как ее шестиместный водородный самолет впервые поднялся в воздух. В итоге компания планирует построить 50-местный региональный водородный лайнер.

Для разработки 19-местного водородного самолета ZeroAvia использует два двухмоторных самолета Dornier 228. Она собирается заменить их моторы водородно-электрическими силовыми установками мощностью 600 киловатт. Самолету массой шесть тонн нужно будет нести сто килограмм сжатого водорода, чтобы пролететь 900 километров.

Первые наземные испытания 600-киловаттной силовой установки ZA-600 на максимальную мощность прошли в июле. Ее поместили на военный грузовик M977 HEMTT массой 15 тонн. Испытания прошли успешно. Первый полет демонстратора 19-местного водородного самолета, для которого и предназначается ZA-600 тоже запланирован на этот год.


Грузовик ZeroAvia планирует в будущем использовать для тестирования водородно-электрической установки ZA-2000 с мощностью два мегаватта. Она подойдет для самолетов, рассчитанных на 40-80 пассажиров.

Над созданием водородных пассажирских самолетов работают и другие компании. Ранее мы писали про немецкие H2Fly и Deutsche Aircraft, которые собираются создать 40-местный водородный лайнер.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Продукция
Dornier 228
HEMTT
Компании
Dornier
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