Тестирование открытой квантовой сети началось в Москве

Российские ученые запустили в Москве первую квантовую сеть с открытым доступом, в работе которой смогут участвовать все заинтересованные организации, сообщает ТАСС в понедельник со ссылкой на пресс-службу Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Сейчас сеть объединяет НИТУ «МИСиС» и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), однако благодаря открытой архитектуре сеть можно масштабировать и расширять, так что в проекте могут участвовать как разработчики ПО, так и организации, желающие подключить опытные участки своей инфраструктуры для внедрения квантовых коммуникаций.

В создании сети приняли участие специалисты НИТУ «МИСиС» и МТУСИ, а также компаний «КуРэйт» и «Код безопасности».

Работа сети основывается на технологиях квантового распределения ключей, разработанных в компании «КуРейт», а также на базе систем всесторонней защиты сети, созданных специалистами «Кода безопасности». Для передачи ключей и данных используются уже существующие линии оптоволокна, что заметно удешевляет эксплуатацию и расширение сети, говорится в сообщении.

О квантовых коммуникациях

Функция квантовых коммуникаций (не следует путать с квантовыми вычислениями, это другая предметная область) состоит в обеспечении абсолютно защищённых коммуникаций. Технологии квантовых коммуникаций к настоящему времени разработаны до стадии практического использования.

Главное их достоинство состоит в принципиальной невозможности тайного несанкционированного доступа к передаваемым данным – такая попытка будет гарантированно замечена, т.к. любое снятие данных в канале изменяет его состояние.

Примитивное объяснение может состоять в следующем. Квантовая передача данных предполагает доставку из А в Б фотонов, они – носители данных. Перехватить фотон в канале можно, но это бесполезно: шпион доберётся до единственного бита и узнает, что значение этого бита – «1» или «0». Больше он не узнает ничего, т.к. фотон нельзя, не разрушив, ни прочесть, ни копировать, а реакция на вмешательство шпиона в канал передачи данных, изолирующая его от передаваемой информации, происходит мгновенно.

Квантовая сеть состоит из пяти узлов, которые располагаются в зданиях университетов. В будущем она может быть расширена за счёт присоединения к проекту других учебных заведений, а также коммерческих и государственных организаций.

После расширения сети исследователи планируют детально изучить то, насколько эффективно будет работать процедура резервирования её мощностей.

Напомним, в июне в России запустили первую линию квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщил тогда заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, до 2024 года будет запущено 7 тысяч км квантовых сетей. Продолжение проекта обеспечено финансированием.