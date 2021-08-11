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Техкульт

SpaceX готовит к запуску спутник, который будет показывать рекламу в космосе

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Илон Маск

Канадская компания Geometric Energy в лице своего директора Самуэля Рида заявила о совместном проекте со SpaceX и запуске новой услуги в космическом пространстве. Речь идет о показе рекламы, которую не видно с Земли, зато саму Землю будет очень хорошо видно – она станет фоном для показа. Рид полагает, что за такую возможность пиара крупные бренды развернут настоящую финансовую баталию, а потому уже запланировал аукцион.

Идея в том, чтобы оснастить один из спутников SpaceX большим экраном, перед которым закрепить аналог «селфи-палки» – манипулятор с камерой. Вы заказываете рекламу, ее выводят на экран, спутник поворачивается тылом к планете и делает селфи. После чего уже на обычных земных экранах будет видна ваша реклама в реальном космосе на фоне нашей планеты. Самый эффектный и масштабный фон из доступных, если вдуматься. Реклама будет сменяться постоянно, позиции определяются в ходе аукциона. Для размещения нужно приобрести пять токенов: Gamma отвечает за яркость дисплея; Kappa за цвет; Beta определяет координату X; Ро определяет координату Y; Xi отвечает за время демонстрации. Это то, что касается технических характеристик изображения для демонстрации, а еще есть место в очереди, которое определяется размером вашей ставки. Рид называет это «самым демократичным доступом к космосу», так как сам контент не имеет никаких ограничений – показывать можно все что угодно. Покупать токены и место в очереди можно за доллары, но лучше за криптовалюту, которой по умолчанию назначен Dogecoin. Самуэль Рид выразил надежду в итоге перевести все финансовые операции на эту платформу. В SpaceX никаких комментариев о проекте пока не дали, и как отмечают западные СМИ, канадский стартап активно набивается американцам в партнеры еще с 2018-го, но пока без особых успехов.

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Страны
Канада
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
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