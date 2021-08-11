ЕС добивается политического импульса для мира в Афганистане, опираясь на региональных партнеров

Брюссель. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Несмотря на вывод американских войск из Афганистана, мирное соглашение между афганскими сторонами так и не достигнуто, заявил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Нужно, чтобы в этом вопросе была полная ясность. "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) не сдержал своих обещаний серьезно включиться в достижение мирного соглашения - политического соглашения, позволяющего сделать распоряжения переходного характера до проведения выборов, которые привели бы к назначению законного правительства в Афганистане", - сказал европейский источник.

"От имени Европейского союза мы всегда призывали к реализации такого политического соглашения под управлением самих афганцев. И это одно из условий, которое мы выдвинули на первый план и которое также было отражено в заключениях Женевской конференции в ноябре 2020 года", - продолжил собеседник СМИ.

Он отметил, что в течение последних месяцев Евросоюз стал активным наблюдателем переговорного процесса в Дохе с присутствием спецпредставителя ЕС по Афганистану Томаса Николсона, который проводит совещания с региональными игроками.

"Не только США, Европейский союз и ООН, но и ключевые региональные партнеры - Россия, Китай, Пакистан, Иран, Узбекистан - также вовлечены в эти дискуссии", - сказал источник.

"Мы горячо надеемся, - и такое намерение было заявлено высоким представителем ЕС по иностранным делам Боррелем - что удастся создать политический импульс и добиться осознания политической неотложности благодаря различным региональным игрокам, которые соседствуют с Афганистаном или были активны в течение последних двадцати лет в помощи развитию или в присутствии своих войск, чтобы достичь этого соглашения, учредить мирный процесс, способный сохранить и защитить достижения последних двадцати лет, обеспечить мир в Афганистане и позволить вовлечь инклюзивным образом все заинтересованные стороны", - объяснил чиновник ЕС.

Он уточнил, что талибы никогда не заявляли о нежелании такого соглашения, но выдвинули целый ряд предварительных условий. Развернуты дипломатические усилия, и Катар, а также ООН со своим специальным представителем Жаном Арно, стремятся в контактах с ними быть как можно более конструктивными.

Оценивая военную обстановку в стране, собеседник журналистов назвал ее печальной. По его данным, зоны, контролируемые "Талибаном", составляют около 65% территории страны. Правительство пока еще удерживает 65 округов. Талибы контролируют 230 округов. Остальные округа являются спорными.

После вывода американских войск, с начала мая талибы овладели 150 округами и в последние несколько дней взяли под контроль 6 из 34 центров афганских провинций. Еще 11 таких центров находятся в данный момент под непосредственной угрозой "Талибана".