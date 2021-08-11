Войти
Военно-промышленный курьер

Армия досрочно получает управляемые авиационные ракеты «Вихрь-1»

259
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе Единого дня приемки военной продукции исполняющий обязанности генерального директора концерна «Калашников» Андрей Семенов доложил Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу, что в рамках семилетнего контракта осуществлена досрочная поставка в войска очередной партии управляемых авиационных ракет «Вихрь-1».

Со своей стороны глава военного ведомства поручил довести дальность поражения этих ракет до 10, а потом и до 12 км.

Обновленная ракета «Вихрь» уже была успешно испытана на боевом вертолете Ка-52 «Аллигатор».

В рамках проведенных доработок была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Все эти качественные изменения были достигнуты без изменения тактико-технических характеристик ракеты. Типовые испытания подтвердили эффективность доработок.

Управляемая ракета «Вихрь» способна поражать цели на расстоянии до 10 километров, её скорость — более 600 метров в секунду. Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
11.08.2021
Шойгу поручил увеличить дальность ракет "Вихрь" до 12 км
07.09.2020
Оборонка идет ва-банк
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
24.12.2013
«Калашников» определил приоритеты
22.08.2013
День инноваций МО РФ: «Концерн «Калашников»» представил автоматы и винтовки для современного солдата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 06:29
  • 1
Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим
  • 11.08 06:04
  • 6
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 11.08 05:55
  • 1050
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 05:49
  • 49
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 05:33
  • 155
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 05:03
  • 327
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 11.08 02:23
  • 17
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 11.08 01:23
  • 4
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 10.08 22:13
  • 2221
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.08 20:36
  • 2
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 10.08 20:11
  • 81
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 10.08 19:42
  • 2
В Анапе прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА"
  • 10.08 18:00
  • 1
В ходе совместного стратегического учения военнослужащие России и КНР применят беспилотники
  • 10.08 17:59
  • 1
Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы
  • 10.08 10:41
  • 25
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины