Армия досрочно получает управляемые авиационные ракеты «Вихрь-1»

В ходе Единого дня приемки военной продукции исполняющий обязанности генерального директора концерна «Калашников» Андрей Семенов доложил Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу, что в рамках семилетнего контракта осуществлена досрочная поставка в войска очередной партии управляемых авиационных ракет «Вихрь-1».

Со своей стороны глава военного ведомства поручил довести дальность поражения этих ракет до 10, а потом и до 12 км.

Обновленная ракета «Вихрь» уже была успешно испытана на боевом вертолете Ка-52 «Аллигатор».

В рамках проведенных доработок была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Все эти качественные изменения были достигнуты без изменения тактико-технических характеристик ракеты. Типовые испытания подтвердили эффективность доработок.

Управляемая ракета «Вихрь» способна поражать цели на расстоянии до 10 километров, её скорость — более 600 метров в секунду. Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой.