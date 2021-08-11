Зонд BepiColombo сделал снимки Венеры

Пролет у Венеры необходим аппарату, чтобы получить ускорение для выхода на орбиту Меркурия

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Автоматический космический аппарат BepiColombo совершил во вторник, в 13:48 по центральноевропейскому времени (15.48 мск) пролет рядом с Венерой, сделав ее снимки своими двумя фотокамерами. Об этом сообщило Европейской космическое агентство (ESA).

Аппарат, созданный ESA в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), пересек пространство над планетой на высоте всего в 550 км. Черно-белые снимки сделаны с разрешением в 1024х1024 пикселя. Зонд проводил фотографирование в фазах пролета над планетой и удаления от нее. Первые фотографии поступят на Землю 10 августа, а основной их блок достигнет нашей планеты 11 августа.

Как сообщило ESA, "проносясь мимо Венеры, BepiColombo почувствовал жар этой планеты. Отражающийся от ее поверхности свет нагрел его корпус до плюс 50 градусов Цельсия".

@BepiColombo is feeling the heat as it swoops past the Venus dayside ️ Sunlight reflected from Venus is heating the spacecraft by up to 50 degrees! And the reaction wheels used to keep Bepi pointing straight are feeling the pull of the planet’s mighty gravity#VenusFlyby pic.twitter.com/vGX6ppxEzO - ESA Operations (@esaoperations) August 10, 2021

Главной целью миссии BepiColombo является исследование Меркурия, и пролет у Венеры ему необходим, чтобы получить ускорение для выхода на орбиту первой планеты Солнечной системы. В ходе своей миссии BepiColombo совершит не менее девяти гравитационных маневров: один - у Земли, два - у Венеры и шесть - у Меркурия.

В "гостях" у Венеры

BepiColombo прибыл к Венере всего 33 часа спустя после пролета над ней другого космического зонда, Solar Orbiter. Он предназначен для наблюдения за полярными областями Солнца и будет вести детальные измерения гелиосферы и образующегося солнечного ветра.

"Полет двух аппаратов вдоль Венеры обеспечивает беспрецедентную возможность изучать окружающую среду этой планеты с разных точек одновременно. И более того, в зонах, которые обычно не являются объектами для специальных зондов", - подчеркивают в ESA. В то же время в космическом агентстве признают, что "потребуется много месяцев, чтобы сопоставить и должным образом проанализировать согласованные данные измерений, полученных при двух пролетах космических зондов".

Еще один пролет Solar Orbiter и BepiColombo запланирован для каждой из этих миссий до конца 2021 года. В период с 1 по 2 октября BepiColombo должен пролететь в 200 км от Меркурия. 27 ноября Solar Orbiter совершит пролет у Земли на расстоянии 460 км. Зонд будет и далее совершать регулярные облеты Венеры, чтобы постепенно увеличивать таким образом наклон своей орбиты, что позволит ему лучше наблюдать за неизведанными полярными областями Солнца.