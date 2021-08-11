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ТАСС

Минобороны продолжит проводить совместные учения с союзниками у границ Афганистана

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Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана
Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана.
Источник изображения: © Sputnik / Искандар Аминов

По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, регулярная практика подобных мероприятий поможет обеспечить безопасность границ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Совместные учения с союзниками у границ Афганистана будут проводиться военным ведомством РФ на регулярной основе. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергея Шойгу, комментируя ситуацию в Афганистане по просьбе участников всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Он отметил, что российская армия провела у границ с исламской республикой два совместных учения: одно - с Узбекистаном, второе - при участии Таджикистана и Узбекистана. "Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения", - подчеркнул Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Росмолодежи.

Как подчеркнул министр, регулярная практика таких мероприятий поможет обеспечить безопасность границ государств и быть подготовленными к обороне при возможном нападении.

Ранее глава военного ведомства РФ заявлял, что в настоящее время на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. По его оценке, поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. И такая работа уже ведется.

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