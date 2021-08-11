Рогозин заявил, что российские космонавты не останутся без скафандров

В СМИ со ссылкой на гендиректора НПП "Звезда" Сергея Позднякова сообщали, что контракт на изготовление скафандров не заключен

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у российских космонавтов не возникнет проблем со скафандрами для выхода в открытый космос.

"Звезда" (НПП "Звезда") не входит в периметр Роскосмоса, но как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут", - написал Рогозин в Twitter в ответ блогеру.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на гендиректора НПП "Звезда" Сергея Позднякова сообщил, что российским космонавтам нужны новые скафандры, но контракт на их изготовление не заключен.

В июле Рогозин сообщил журналистам, что госкорпорация планирует создать альтернативное производство скафандров. Он уточнил, что конкуренция позволит быстрее реагировать на просьбы космонавтов. По словам Рогозина, в ближайшее время начальнику Центра подготовки космонавтов Максиму Харламову будет дано поручение "оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую задачу".