Войти
ТАСС

Рогозин заявил, что российские космонавты не останутся без скафандров

255
0
0
Скафандр
Скафандр.
Источник изображения: ТАСС/Роскосмос

В СМИ со ссылкой на гендиректора НПП "Звезда" Сергея Позднякова сообщали, что контракт на изготовление скафандров не заключен

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у российских космонавтов не возникнет проблем со скафандрами для выхода в открытый космос.

"Звезда" (НПП "Звезда") не входит в периметр Роскосмоса, но как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут", - написал Рогозин в Twitter в ответ блогеру.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на гендиректора НПП "Звезда" Сергея Позднякова сообщил, что российским космонавтам нужны новые скафандры, но контракт на их изготовление не заключен.

В июле Рогозин сообщил журналистам, что госкорпорация планирует создать альтернативное производство скафандров. Он уточнил, что конкуренция позволит быстрее реагировать на просьбы космонавтов. По словам Рогозина, в ближайшее время начальнику Центра подготовки космонавтов Максиму Харламову будет дано поручение "оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую задачу".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
26.11.2020
В ЦПК завершился госэкзамен кандидатов в космонавты
16.04.2020
Набор в отряды космонавтов могут перенести из-за карантина
22.11.2019
Серова назвала высказывания Рязанского о женщинах в космосе бестактными
24.07.2019
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на Байконур для подготовки к полету на МКС
04.06.2019
В "Роскосмосе" отказались создавать женский отряд космонавтов
05.09.2013
От Роскосмоса отстыкуют промышленность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 06:29
  • 1
Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим
  • 11.08 06:04
  • 6
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 11.08 05:55
  • 1050
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 05:49
  • 49
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 05:33
  • 155
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 05:03
  • 327
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 11.08 02:23
  • 17
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 11.08 01:23
  • 4
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 10.08 22:13
  • 2221
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.08 20:36
  • 2
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 10.08 20:11
  • 81
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 10.08 19:42
  • 2
В Анапе прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА"
  • 10.08 18:00
  • 1
В ходе совместного стратегического учения военнослужащие России и КНР применят беспилотники
  • 10.08 17:59
  • 1
Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы
  • 10.08 10:41
  • 25
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины