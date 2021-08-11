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Саудовская Аравия заинтересовалась российскими «Абаканами»

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Представители Саудовской Аравии провели ряд предварительных консультаций и переговоров по покупке зенитного ракетного комплекса «Абакан», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом.

Военных ближневосточной страны привлекает в новейшем российском ЗРК его узкая специализация, которая позволит отражать ракетные атаки йеменских повстанцев-хуситов. По данным издания, рекламный паспорт и паспорт экспортного облика ЗРК уже готовы и «Абакан» впервые будет представлен в полном составе в конце августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Заинтересованность Саудовской Аравии в новом российском комплексе эксперты «Газеты.Ru» объясняют неспособностью находящихся на вооружении армии королевства американских многофункциональных ЗРК «Пэтриот» эффективно отражать ракетные атаки хуситов по столице страны Эр-Рияду — высота подъема траектории последних может достигать 260 километров.

«Абакан» представляет собой первый в мире ЗРК для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями. Входящие в состав комплекса ракеты могут поражать одновременно до четырех целей на дальности до 40 километров и на высоте до 30 километров.


Леонид Немов

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Страны
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
АРМИ-20XX
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