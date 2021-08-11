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Интерфакс-АВН

В ОДКБ обеспокоены участившимися вооруженными инцидентами на границе Армении и Азербайджана

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Азербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Инциденты на границе с Азербайджаном представляют угрозу для Армении, возможности политического урегулирования не исчерпаны, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе, о которых вы говорите, представляют угрозу безопасности Армении. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех" - сказал Зась во вторник в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Зась заявил, что в ОДКБ внимательно отслеживают ситуацию на азербайджано-армянской границе, обеспокоены учащением и расширением географии вооруженных инцидентов, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Подчеркнуто, что возникшая напряженность негативно влияет на безопасность Армении и в зоне ответственности Организации в целом и осложняет выполнение мирных договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сказал Зайнетдинов об итогах встречи Зася и Пашиняна.

По его словам, в ходе встречи обсуждался ход подготовки к запланированным на сентябрь сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместному заседанию Совета глав МИД, Минобороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Также обсуждался предстоящий переход председательства в ОДКБ к Армения, сказал Зайнетдинов.

Ранее во вторник генеральный секретарь ОДКБ посетил воинскую часть вблизи границы с Азербайджаном и ознакомился с ситуацией на юго-западных границах Армении, сообщил пресс-секретарь.

В последние дни Азербайджан и Армения обменивались обвинениями в обстрелах позиций своих военных в приграничных районах.

10 августа военное ведомство Армении сообщило, что министр обороны страны Аршак Карапетян по приглашению главы Минобороны России Сергея Шойгу отправился в Москву.

В ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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