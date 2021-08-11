"Реальная боевая мощь". Военный эксперт о начале поставок танков "Армата"

В Вооруженные силы России до конца года поступят 20 новейших танков Т-14 "Армата". Как отметил в эфире радио Sputnik член экспертного совета организации "Офицеры России Александр Перенджиев, это станет хорошим предупреждением потенциальным противникам.
В российскую армию до конца года поступят 20 новейших танков Т-14 "Армата", заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
По его словам, в вооруженные силы будут переданы также 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов среднего и тяжелого классов. Кроме того, досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Танк "Армата" должен стать основной боевой машиной в российской армии. Он отличатся уникальным строением: экипаж размещен в бронекапсуле, башня управляется дистанционно. У танка комбинированное многослойное бронирование. Боевая машина имеет самое современное бортовое оборудование, в том числе боевую информационно-управляющую систему и радиолокационные станции. Т-14 также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.
Основное вооружение машины – 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды.
В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что эта боевая машина гарантирует победу на поле боя.