"Реальная боевая мощь". Военный эксперт о начале поставок танков "Армата"

Танк Т-14 "Армата" на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Вооруженные силы России до конца года поступят 20 новейших танков Т-14 "Армата". Как отметил в эфире радио Sputnik член экспертного совета организации "Офицеры России Александр Перенджиев, это станет хорошим предупреждением потенциальным противникам.

В российскую армию до конца года поступят 20 новейших танков Т-14 "Армата", заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

По его словам, в вооруженные силы будут переданы также 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов среднего и тяжелого классов. Кроме того, досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Танк "Армата" должен стать основной боевой машиной в российской армии. Он отличатся уникальным строением: экипаж размещен в бронекапсуле, башня управляется дистанционно. У танка комбинированное многослойное бронирование. Боевая машина имеет самое современное бортовое оборудование, в том числе боевую информационно-управляющую систему и радиолокационные станции. Т-14 также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.

Основное вооружение машины – 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что эта боевая машина гарантирует победу на поле боя.

"С поставкой "Арматы" в армию в определенном смысле поднимается не только степень нашей обороноспособности, но, я бы сказал, и степень "победности". В случае, если наши сухопутные и танковые войска будут участвовать пусть даже в локальных боевых действиях. Кроме того, поставки этих танков в российскую армию можно считать хорошим предупреждением всем нашим противникам о том, что они получат серьезный разгром или, по крайней мере, очень серьезный ущерб в технике и живой силе. Танки "Армата" – это не просто имидж наших вооруженных сил. Это реальная боевая мощь, позволяющая быстро и эффективно разгромить врага в бою без применения ядерного оружия", – сказал Александр Перенджиев.