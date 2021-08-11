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Российская газета

Как китайский танк Type 59 превратился в Al-Zubair 2

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Источник изображения: MilitaryNerd / youtube.com

Сухопутные войска Судана вооружены танками советского, американского и китайского производства, большая часть из которых считается устаревшей. В первом десятилетии XXI века предпринимались попытки начать выпуск собственных образцов.

Так, с помощью специалистов из Поднебесной был создан основной боевой танк Al-Zubair 2, представлявший собой глубокую модернизацию среднего танка Type 59. Вместо старой нарезной 100-мм пушки он получил длинноствольное 105-мм стабилизированное гладкоствольное орудие с защитным кожухом. С ним спарен 7,62-мм пулемет, а на башне смонтирован 12,7-мм клон зенитного советского ДШКМ.

Система управления огнем оборудована лазерным дальномером, баллистическим вычислителем с различными датчиками. Сообщалось также о наличии ночного тепловизионного канала.

Лобовое бронирование башни и корпуса усилено динамической защитой разработки КНР. В корме башни смонтированы противокумулятивные решетки. Борта прикрыты обычными экранами.

Имеются средства для установки аэрозольных завес и автоматическое противопожарное оборудование.

12-цилиндровый двигатель - такой же, как на основном боевом танке Type-85-IIM - 730 л.с. Выхлопные патрубки направлены на правый борт.

Максимальная скорость по шоссе - 57 км/ч. Запас хода по топливу - 350 км. Экипаж - четыре человека.

Сборка Al-Zubair 2 осуществлялась очень медленно, всего с 2011 года было выпущено около шести десятков единиц.

В настоящее время Китай экспортирует в Африку более совершенные версии "пятьдесят девятых" - VT-3. Такие танки уже замечены в Танзании и Чаде. Они вооружены 125-мм пушками и имеют более мощное бронирование.

Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Судан
США
Танзания
Чад
Продукция
Type 59
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