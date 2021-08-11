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ТАСС

Новым гендиректором ГК "Калашников" избрали Владимира Лепина

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Гендиректор ГК "Калашников" Владимир Лепин
Гендиректор ГК "Калашников" Владимир Лепин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Он ранее возглавлял АО "НПК "Техмаш" и АО "НПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева", а также был генконструктором АО "ЦНИИточмаш"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Совет директоров Группы компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") избрал Владимира Лепина новым генеральным директором ГК. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе "Калашникова".

"Решением совета директоров генеральным директором назначен Владимир Лепин, прежде возглавлявший АО "НПК "Техмаш" и АО "НПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева", а также являвшийся генеральным конструктором АО "ЦНИИточмаш", - проинформировали в пресс-службе.

"Для группы компаний "Калашников", безусловно, начинается новый этап, мне понятны его основные задачи. Это повышение эффективности процесса разработок за счет доведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до серийного производства. Конечно, это поддержание темпов выполнения работ по гособоронзаказу. В приоритете есть и будет взаимодействие с нашими государственными заказчиками, увеличение нашего портфеля экспортных контрактов, а также совместное производство продукции гражданского и военного назначения за рубежом", - привели в пресс-службе слова Лепина.

Как в свою очередь отметил бывший глава "Калашникова" Дмитрий Тарасов, ГК смог выполнить обязательства перед заказчиками в условиях пандемии коронавируса. "За два года моего руководства группой компаний "Калашников" команда разработала и начала выполнение среднесрочной стратегии устойчивого роста. Мы успешно внедрили лучшие практики бизнес-системы на наших площадках и даже в условиях пандемии выполнили все свои обязательства перед заказчиками. Сформирован фундамент, на котором группа компаний продолжит свое развитие", - отметил он. Под руководством Тарасова был реализован масштабный план реформирования структуры ГК "Калашников" и начался процесс оптимизации непрофильных активов. Также была проведена работа по подписанию ряда стратегически важных контрактов.

Биография Лепина

Владимир Лепин - доктор технических наук, член-корреспондент РАН, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук.

С 2001 года занимал руководящие должности на оборонных предприятиях, таких как Тульский патронный завод, ЦНИИточмаш, НПО "Сплав", "Техмаш". Руководил работами по созданию и освоению серийного производства комплекса боеприпасов для стрелкового оружия, был генеральным конструктором по носимому вооружению и боевой экипировке военнослужащих.

С января 2016 года Лепин возглавил "НПО "Сплав", с 2018 года по совместительству - НПК "Техмаш". Под его руководством обе компании были успешно реформированы: в частности, "Сплав" нарастил портфель заказов, показатели выручки - на 6%, прибыли - на 10%, была увеличена загрузка мощностей на долгосрочный период до 76%. Были приняты на вооружение три новых комплекса РСЗО - "Торнадо-Г", "Торнадо-С" и "Ураган-1М", закончены с положительным результатом ОКР "Тосочка" и "Бронебойщик".

В 2020-2021 годах Лепин работал заместителем председателя научно-технического совета госкорпорации "Ростех".

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