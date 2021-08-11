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РИА Новости

Минобороны подало иск к РКЦ "Прогресс" на 2,4 миллиарда рублей

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Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,4 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", производителя ракет-носителей "Союз", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 9 августа, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований и другие подробности в карточке дела на данный момент не указаны.

"Прогресс" – предприятие "Роскосмоса", производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.

РКЦ "Прогресс" по заказу Минобороны участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", а также изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Союз РН
Союз-5 РН
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