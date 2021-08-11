Египет и Тайвань ведут переговоры с США о закупке самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хокай"

ЦАМТО, 10 августа. Египет ведет с США переговоры о приобретении самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-2D "Эдвансд Хокай" корпорации Northrop Grumman.

Об этом стало известно во время ежегодной конференции "Море-Воздух-Космос" Военно-морской лиги США, которая прошла 3 августа недалеко от Вашингтона (округ Колумбия). В презентации капитана Пита Арробио из командования авиационных систем ВМС США указывалось, что Египет и Тайвань ведут переговоры о приобретении самолетов E-2D, а Франция и Япония находятся в процессе закупки самолетов этого типа.

Northrop Grumman утверждает, что E-2D на два поколения опережает предыдущие модели, что позволяет ему взаимодействовать с боевыми системами морского, воздушного и наземного базирования для поражения больших и малых целей. Предполагаемая дальность действия РЛС AN/APY-9 корпорации Lockheed Martin составляет 550 км при 360-градусном охвате с возможностью идентификации малозаметных самолетов. О начальной готовности к боевому применению E-2D "Эдвансд Хокай" было объявлено в 2014 году.

Военно-воздушные силы Египта – одни из немногих ВВС арабских стран, обладающие средствами раннего обнаружения и радиоэлектронной борьбы. В их состав входят самолеты ДРЛОиУ E-2C "Хокай", самолеты радиоэлектронной разведки и т.д.

В период с 1986 по 1993 год Египет приобрел шесть E-2C, а в начале 2000-х годов потратил более 140 млн. долл. на модернизацию пяти E-2C до стандарта "Хокай-2000" с РЛС APS-145 и модернизированным бортовым компьютером, усовершенствованными рабочими местами и навигационной системой.