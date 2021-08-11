Самые лихие дозаправки в воздухе собрали на видео

В честь юбилея единственного в ВКС России 203-го гвардейского авиаполка самолетов-заправщиков опубликовано видео с захватывающими кадрами дозаправки в воздухе истребителей и бомбардировщиков фронтовой авиации.

Во время дозаправки возможности полихачить нет - это операция требует ювелирной точности и абсолютной слаженности действий двух экипажей: самолета-заправщика и принимающего у него топлива борта. Представьте, на высоте пяти километров и скорости 500 км/ч необходимо попасть заправочной штангой в пляшущий на ветру конус размером с ведро, а затем выдерживать одинаковые с танкером скорость , курс и высоту до окончания заправки.

Зато когда она завершена, истребители и бомбардировщики могут поблагодарить экипаж Ил-78 лихими "бочками" и разворотами.

- Это так называемые "пацанские" отходы от танкера. И то, что вы сейчас видите, не видели 99 процентов жителей планеты Земля, да и процентов 90 летного состава. Это зрелище доступно только экипажам танкеров и фронтовой авиации, - пояснил Fighterbomber.

10 августа 203-му авиаполку исполнилось 80 лет. Образованный в начале войны как полк дальних бомбардировщиков, он начал боевой путь с бомбежки Берлина, участвовал в Курской и Сталинградской битвах (под Курском полк применил самые мощную на тот момент в мире бомбу ФАБ-5000), потом помогал освобождать Ленинград и штурмовать Кенигсберг. Гвардейцы воевали в Афганистане и являются непременными участниками воздушных парадов в честь Дня Победы. Базируется полк под Рязанью на авиабазе Дягилево.

Антон Валагин