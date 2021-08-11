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Российская газета

Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику

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На полигоне "Цинтунся" на северо-западе КНР началось российско-китайское учение "Сибу/Взаимодействие-2021".

Оно продлится до 13 августа и официально имеет контртеррористическую направленность. Однако, судя по масштабам маневров (в них участвуют около 13 тысяч солдат и офицеров), количеству и разнообразию привлекаемой техники (ее почти 500 единиц), генералы в Москве и Пекине ставят перед совместной группировкой войск задачи, явно выходящие за рамки борьбы с отрядами террористов. Сценарий учения скорее напоминает крупную армейскую операцию против хорошо организованного, вооруженного и обученного противника.

О том же свидетельствует размах подготовки к маневрам и состав их участников. Россия отправила в КНР тактическую авиацию, подразделения мотострелковой дивизии из Забайкалья и спецназ. Китай выставил свои сухопутные войска и ВВС. Еще до старта "Взаимодействия" четверка российских истребителей Су-30СМ потренировалась совместно с китайскими истребителями J-11 и J-7. Наши военнослужащие также отработали десантирование на незнакомую площадку, куда их доставили вертолеты Ми-8 ВВС КНР.

Но, пожалуй, главной особенностью этого учения станет совершенно нехарактерная для армии Китая практика - для совместных действий военные КНР впервые предоставят российским партнерам свою боевую технику. В частности, легкие колесные танки ZTL-11 и машины огневой поддержки пехоты на базе колесной БМП ZBL-08 (8х8) . Времени на освоение этой техники в учебном бою у наших солдат и офицеров не будет. Поэтому они в несколько этапов изучили ее заранее.

Сначала была теоретическая подготовка и занятия на электронных тренажерах. Потом - уроки практического вождения под руководством китайских инструкторов и ведение огня. "Стрельба велась по целям, имитирующим артиллерийские орудия и бронеобъекты условного противника на различных расстояниях. Несмотря на отсутствие опыта, российским военнослужащим удалось с ходу поразить большинство мишеней", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа России.

Строго говоря, совсем уж незнакомой эту технику не назовешь. Скажем, их БМП ZBL-08 - переделанный на китайский лад наш бронетранспортер БТР-82А. От базовой модели он отличается компоновкой. Моторно-трансмиссионное отделение находится в передней части корпуса справа. А в десантное отделение в корме ведет посадочный люк. Кроме того, бронирование машины китайцы усилили дополнительной защитой - она может выдержать лобовое попадание 25-мм снаряда. А борта ZBL-08 сделали неуязвимыми при попадании 12,7-мм пуль.

Во вращающейся башне установили 30-мм автоматическую пушку и спаренный 7,62-мм пулемет. Машина имеет две пусковые установки противотанковых управляемых ракет HJ-73 - этот комплекс является модернизированной версией советского ПТРК "Малютка".

Вообще на платформе ZBL-08 в КНР создали много различной техники, в том числе машину огневой поддержки пехоты с 105-мм противотанковой пушкой. Ее-то как раз и освоили перед учением наши военные.


Юрий Гаврилов

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Китай
Россия
Продукция
9M14 Малютка
J-11
БТР-82
БТР-82А
Ми-8
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Компании
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