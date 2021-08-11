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Российская газета

ВКС России получат четыре истребителя Су-57 до конца года

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Источник изображения: rg.ru

Во вторник на Едином дне военной приемки замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в этом году в ВМФ поступят три новые атомные и одна дизель-электрическая подводные лодки, а также шесть боевых надводных кораблей.

Отдельно замминистра говорил о новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которой планируют оснастить некоторые современные корабли и подлодки. По словам Криворучко, ее госиспытания завершатся в 2021 году.

Замминистра также сообщил, что РВСН получат 15 межконтинентальных баллистических ракет, а российские Воздушно-космические силы - четыре серийных многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57.

В числе другого арсенала, которым до конца 2021-го усилят наши Вооруженные силы, Криворучко назвал береговые ракетные комплексы "Бастион" (их поставят в войска три единицы) и современные зенитные ракетные комплексы - семь штук до конца года.


Юрий Гаврилов

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Россия
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Бастион
ПАК ФА
Циркон-С 3М22
Персоны
Криворучко Алексей
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ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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