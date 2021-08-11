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WarSpot

Китай и Россия учатся совместно воевать

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Источник изображения: warspot.ru

В Китае проходят совместные с Россией военные учения. Вчера, 9 августа, информационное агентство «Синьхуа» сообщило о том, что на учебной базе НОАК в Нинся-Хуэйском автономном районе начались учения «Запад. Взаимодействие-2021».

«Совместные учения призваны углубить взаимодействие российских и китайских военных в ходе антитеррористических мероприятий, а также продемонстрировать силу и твёрдую решимость России и Китая совместными усилиями обеспечивать глобальную и региональную безопасность и стабильность», — сообщили в пресс-службе НОАК.

Учения «Запад. Взаимодействие-2021»

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Страны
Китай
Россия
Проекты
Военные учения
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