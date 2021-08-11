Начинаются поставки в российскую армию танка "Армата"

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская армия в этом году получит партию новых танков Т-14 "Армата", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 "Армата", - сказал он во вторник на едином дне приемки военной продукции в Минобороны РФ.

По его словам, в войска поступит 65 новых танков Т-90М "Прорыв". Это последняя модификация основного российского боевого танка Т-90.

4 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставка в войска опытно-промышленной партии бронетехники на платформе "Армата" планируется в 2022 году - танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и руководитель Минпромторга Денис Мантуров ранее анонсировали начало серийных поставок в армию бронетехники на платформе "Армата" в 2021 году.

В августе 2018 года Криворучко сообщал о планах серийных поставок до конца 2021 года 132 машин - танков Т-14 и БМП Т-15.

Ранее Юрий Борисов в бытность заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер РФ) сообщал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Техника на платформе "Армата" проходит испытания, участвует в парадах Победы в Москве.

В пресс-службе УВЗ "Интерфаксу" заявляли, что танк Т-14 "Армата" тестировался в беспилотном режиме, но эта боевая машина создавалась под экипаж.