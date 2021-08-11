Минобороны РФ будет заключать 10-летние контракты на поставку вооружения

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Новые контракты на поставку вооружения и военной техники будут заключаться сроком на 10 лет, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В соответствии с вашим поручением новые государственные контракты будут заключаться на срок до 10 лет, при этом доля долгосрочных контрактов будет доведена до 60% от общего количества. Поставленная задача будет выполнена", - доложил Криворучко министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

Криворучко подчеркнул, что предприятия "оборонки" должны быть нацелены на безусловное выполнение своих обязательств по заключенным госконтрактам в 2021 году.