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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ будет заключать 10-летние контракты на поставку вооружения

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Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Новые контракты на поставку вооружения и военной техники будут заключаться сроком на 10 лет, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В соответствии с вашим поручением новые государственные контракты будут заключаться на срок до 10 лет, при этом доля долгосрочных контрактов будет доведена до 60% от общего количества. Поставленная задача будет выполнена", - доложил Криворучко министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

Криворучко подчеркнул, что предприятия "оборонки" должны быть нацелены на безусловное выполнение своих обязательств по заключенным госконтрактам в 2021 году.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
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