Минобороны РФ получило новый бригадный комплект комплексов "Искандер-М"

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Российская армия получила бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

На едином дне приемки военной продукции в Москве во вторник он заявил, что комплексы поставлены Минобороны РФ "досрочно".

Официально сообщалось, что на "Искандеры" с комплексов "Точка-У" перевооружили все ракетные бригады Сухопутных войск РФ.

В Минобороны РФ не уточнили, какая ракетная бригада получит досрочно поставленные "Искандеры".

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.