Шойгу заявил о необходимости укрепления общества и армии на фоне внешнего давления

Солнечногорск. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ответом на внешнее давление на Россию должно стать укрепление общества и усиление армии.

"Мы не имеем права быть слабыми. Если мы будем слабыми, то произойдет то, что произошло в той же Сирии, Ливии, Югославии и многих других странах. Но у нас это будет совсем по-другому", - сказал Шойгу на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов" во вторник.

"Конечно, им хотелось бы, чтобы у нас был внутренний раздрай, чтобы мы начали в конце концов враждовать по национальному, религиозному, сословному признакам, чтобы мы начали заниматься самоедством - изнутри разваливать нашу страну. Этого допустить мы не можем, а значит, мы должны быть сильными. Задача перед нами стоит ясная, понятная и простая - страна сильная, армия сильная. Собственно, этим мы и занимаемся", - заявил министр.

Шойгу входит в пятерку федерального списка "Единой России" на выборы в Думу.

По его словам, давление на Россию началось в районе 2000 года и постепенно усиливалось.

"Если вы не помните, к Олимпиаде 2014 года к нам были претензии самого разного рода. От того, что мы плохо относимся к ЛГБТ-сообществу, что мы их там дискриминируем и не допускаем до Олимпийских игр и так далее. Сегодня это обросло уже в огромный большой клубок, в котором они уже, по-моему, сами разобраться не могут", - сказал министр.

Шойгу заявил, что Россию обвиняют за действия в Сирии. "Я не говорю уже про Крым, про Украину, про права человека. В чем там нас еще обвиняют? В общем, во всем", - заявил он.

"Это о чем говорит? Это говорит о том, что внутренне мы должны быть сильными", - сказал министр.

Шойгу назвал при этом главной опасностью для страны внутренние угрозы.

"Внешние угрозы они понятны. Силовые угрозы я имею в виду, когда нам угрожают. Мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает. Мы знаем, чем они вооружены, знаем, чем этому противостоять, знаем, как с этим бороться - выстраиваем соответствующим образом силовую оборону. Но есть более страшная часть, она в последнее время, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны - это внутренние угрозы", - заявил он.

"Всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны. Неважно - кто-то говорит молодежь, кто-то говорит, не только молодежь. Это разложение идет, казалось бы, незаметно", - заявил Шойгу.

В качестве примера он привел бывшую Югославию.

"Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе. Это и Милошевич, и Караджич, генерал Младич. Кого-то уже нет. Но они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри. И внутри создано настроение, система - такая, что ее довольно сложно удержать. Всё это было большая целенаправленная работа, когда из одной страны Югославии получилось шесть государств", - сказал Шойгу.

"После этого было много разного - Каддафи и Ливия, Саддам Хусейн и Ирак, был Тунис, в котором, так или иначе, возобновляются эти события. Конечно, была Сирия, был Египет. Кто-то устоял, кто-то не устоял", - сообщил министр.

"Если попрошу любого из вас поднять руку и назвать пять европейских ценностей, за которые мы готовы биться, идти на площади, воевать - я уверен, абсолютно ни один из вас не назовет. Эти пять ценностей. Но нам их постоянно навязывают, нам говорят, что, вот, у вас этого нет", - сказал Шойгу.

По его словам, почти до 2000 года к России многие относились как к стране, "с которой всё понятно".

"Она постепенно будет деградировать, мы ее загоним в долги, мы ее поставим в такое положение, что они будут вечно рассчитываться - то по Европейскому банку реконструкции и развития, то Международному валютному фонду и так далее. Я помню те времена, когда мы все с трепетом сидели и ждали новостей - дадут нам очередной транш, не дадут нам очередной транш", - сообщил Шойгу.

"Дальше увидели - нет, мы их еще не добили. Мы их не загнали в долги, как загнаны многие страны Европы. Я, может, грубо скажу - как не порабощены многие страны Европы. Это внешне кажется, что демократия, свобода, но простых и понятных примеров много полной и абсолютной зависимости стран от внешних факторов, когда им сказали - вы вертолетоносцы "Мистраль" министерству обороны России не продавайте. Да, вам за них заплатили, они уже почти готовы на 90%, но вы не продавайте. Если будете продавать, у нас есть тут одна палочка такая, которая называется санкции против одного из ваших банков и должны будете, по-моему, 14 млрд евро за это отдать. Нет, не будем поставлять, отказались", - сказал Шойгу, имея в виду отказ Франции поставлять по контракту вертолетоносцы "Мистраль" России. Корабли в итоге были проданы Египту, Россия получила от Франции компенсацию.