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ТАСС

Шойгу заявил, что в армии России насчитывается 168 батальонно-тактических групп

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Церемония передачи 217-му гвардейскому парашютно-десантному Ивановскому ордена Кутузова полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск России батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспорте
Церемония передачи 217-му гвардейскому парашютно-десантному Ивановскому ордена Кутузова полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск России батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР МДМ. Иваново, 26.07.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Это очень высокий показатель, подчеркнул министр обороны РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 170 батальонно-тактических групп насчитывается в составе российской армии на сегодняшний день. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, это хороший показатель.

"Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности. У нас сегодня нет того, кого нужно собирать, находить, у нас все в постоянной готовности. У нас есть такое формирование - батальонно-тактические группы. Это те, кто, нажал кнопку, и они готовы через час выйти за ворота. У нас таких сегодня 168 и это очень высокий показатель", - сказал он на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Батальонно-тактическая группа - временное формирование, обладающее оперативной гибкостью. Создается для ведения боя в мотострелковых и танковых бригадах на основе одного батальона и приданных ему подразделений артиллерии, ПВО, инженерных и обеспечения. Дополнительно могут придаваться воздушные соединения, группы специального назначения и другие подразделения, позволяющие выполнять поставленные боевые задачи.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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