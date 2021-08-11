Шойгу заявил, что в армии России насчитывается 168 батальонно-тактических групп

Это очень высокий показатель, подчеркнул министр обороны РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 170 батальонно-тактических групп насчитывается в составе российской армии на сегодняшний день. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, это хороший показатель.

"Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности. У нас сегодня нет того, кого нужно собирать, находить, у нас все в постоянной готовности. У нас есть такое формирование - батальонно-тактические группы. Это те, кто, нажал кнопку, и они готовы через час выйти за ворота. У нас таких сегодня 168 и это очень высокий показатель", - сказал он на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Батальонно-тактическая группа - временное формирование, обладающее оперативной гибкостью. Создается для ведения боя в мотострелковых и танковых бригадах на основе одного батальона и приданных ему подразделений артиллерии, ПВО, инженерных и обеспечения. Дополнительно могут придаваться воздушные соединения, группы специального назначения и другие подразделения, позволяющие выполнять поставленные боевые задачи.