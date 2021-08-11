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Financial Times (Великобритания): совместные российско-китайские военные учения вызывают обеспокоенность у США

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Совместные российско-китайские военные учения на полигоне Чебаркуль, Россия
Совместные российско-китайские военные учения на полигоне Чебаркуль, Россия.
Источник изображения: © AP Photo, Ivan Sekretarev

Запад негативно воспринимает любое российско-китайское сотрудничество, особенно военное взаимодействие. Авторы FT встревожены тем, что китайцы и русские открывают допуск к электронным системам связи друг друга, а это дает новые возможности для совместных операций. При этом отмечается важный нюанс: хитрый Китай не проводит учений у границ ЕС, чтобы не раздражать НАТО.

Аналитики говорят, что Москва и Пекин могут предоставить друг другу доступ к своим электронным системам связи

На этой неделе российские войска впервые примут участие в регулярных военных учениях китайской армии. Это вызывает тревогу у западных аналитиков, поскольку они считают, что эти противники США отрабатывают возможности совместных операций.

Учения "Взаимодействие - 2021" пройдут в западном Нинся-Хуэйском автономном районе Китая, и в них примут участие свыше 10 000 военнослужащих. В основном будут отрабатываться вопросы раннего оповещения, разведки, радиоэлектронной борьбы и совместных действий в ходе наступления, о чем сообщили военные ведомства России и Китая.

Поскольку Соединенные Штаты выводят из Афганистана остатки своих сил, а Пекин и Москва установили контакты с "Талибаном"* (запрещенная в России организация - прим. ред.), за этими учениями внимательно следят на Западе, пытаясь увидеть признаки того, что российские и китайские войска учатся организации взаимодействия и проведению совместных операций.

"Китайцы впервые позволили русским принять участие в своих учениях", - сказал Родерик Ли (Roderick Lee), работающий директором по научной работе в Институте исследований авиакосмической отрасли Китая, который действует при Авиационном университете при поддержке ВВС и Космических сил США.

"Специализированные двусторонние учения, которые они часто проводят, нацелены на развитие отношений, а не наращивание совместного боевого потенциала".

Решение России принять участие в учениях "несомненно стало шагом к углублению взаимодействия и военного сотрудничества, - сказал Михаил Барабанов, работающий старшим научным сотрудником в московском Центре анализа стратегий и технологий. - Похоже, это сотрудничество будет углубляться быстрее [чем ожидалось], и к нему будут привлекаться все новые стратегии обеих сторон".

Москва и Пекин настаивают, что их отношения не являются официальным военным альянсом, однако аналитики полагают, что военные двух стран могут предоставить друг другу доступ к своим электронным системам связи и сформировать совместные командные структуры.

"У меня возникают определенные сомнения, когда они говорят, что это не альянс, - сказал Ли. - Если они начнут действовать бок о бок, станут обмениваться разведывательной информацией и совместно использовать системы связи, у них появится определенная оперативная совместимость в случае конфликта или кризиса".

В эти выходные китайские военные СМИ сообщили, что российские солдаты смогут впервые воспользоваться бронемашинами НОАК (Народно-освободительная армия Китая - аналог нашей Красной Армии, победительница в китайской гражданской войне в 1949 году, ставшая затем официальными вооруженными силами КНР - прим. ред.).

"Вопрос в том, предоставят ли они русским доступ к информационным системам таких машин, - сказал Ли. - Русские могут начать предоставлять китайцам определенный доступ к своим средствам космического базирования или к системам связи. У меня складывается такое ощущение, что они двигаются именно в этом направлении".

Когда китайские и российские военные в 2005 году впервые провели совместные учения, их партнерство ограничилось лишь ежегодными маневрами "Миссия мира" в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эти учения традиционно посвящаются борьбе с повстанческими силами в Центральной Азии.

Но с 2012 года Россия и Китай регулярно проводят двусторонние военно-морские учения. С 2018 года НОАК участвовала в трех ежегодных стратегических учениях российской армии, которые прошли в восточной, центральной и южной частях России.

Однако НОАК вряд ли будет участвовать в крупных военных маневрах, которые состоятся в этом году на западе России. Аналитики считают, что Пекин не хочет вызывать обеспокоенность у стран НАТО по поводу военной мощи КНР.

"Китай хитро ушел от вопроса об отправке своих сухопутных войск на восточные рубежи НАТО, проведя эти учения на своей территории вместо участия в российских маневрах", - сказал директор Центра военно-политического анализа при Хадсоновском институте Ричард Вайц (Richard Weitz).

*террористическая организация, запрещена в России - прим. ред.


Генри Фой (Henry Foy), Катрин Хилле (Kathrin Hille)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Афганистан
Великобритания
Китай
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NATO
Военные учения
ШОС
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