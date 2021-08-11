Шойгу рассказал о планах по оснащению армии современным оружием

Показатель современности вооружений в российской армии к концу 2021 года должен достигнуть 71,9 процента. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на Едином дне приемки военной техники.

Он подчеркнул, что таким должен быть уровень современности на 1 января 2022 года. "Здесь предстоит сделать еще немало. Тот задел, который сделан, он позволяет быть уверенными в том, что основные задачи будут выполнены", - подчеркнул министр.

По его словам, как и в прошлом году, государственный оборонный заказ промышленность выполнит в объеме не ниже 99 процентов, как это было в прошлом и позапрошлом годах.

Говоря о поставке вооружений он отметил, что в этом процессе крайне важно подписание контрактов жизненного цикла и долгосрочность контрактов на 10 лет и более. "Большая часть этого вопроса уже отработана с предприятиями, корпорациями и компаниями", - сообщил министр. Он отметил, что этот вопрос отработан не только на переговорных площадках, но и в финансовом плане, а значит заложены основы для формирования Государственной программы вооружений до 2033 года.

Александр Степанов