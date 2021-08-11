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РИА Новости

В чем главное превосходство Су-35С над американским F-22?

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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Российский истребитель Су-35С по ряду параметров лучше американского F-22 "Раптор" пятого поколения, пишет СМИ. В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Российский истребитель Су-35С по ряду параметров оказался лучше американского F-22 "Раптор", говорится в статье, опубликованной в The National Interest.

Однозначным преимуществом Су-35С, по мнению американских экспертов, является его колоссальная боевая нагрузка и более гибкий комплекс вооружений.

Журнал отмечает, что, хотя основным предназначением Су-35 является завоевание превосходства в воздухе, самолет может наносить удары по наземным целям, для этого у него есть большой выбор управляемых авиационных бомб, ракеты "воздух-поверхность" и крылатые ракеты.

Су-35C – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".

F-22 "Раптор" – многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника в любых условиях.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал публикацию.

"Первое преимущество российского истребителя – это маневренность, которая позволяет Су-35С достаточно активно уходить от ракет противника. Кроме того, это его собственное вооружение: 30-миллиметровая авиационная пушка и шесть ракет Р-74 ближней зоны действия. Можно подвесить 12 ракет Р-77, которые позволяют поражать цели за пределами зоны видимости, то есть фактически действуют по принципу "выстрелил и забыл", поскольку действует инфракрасная головка самонаведения. Кроме того, у самолета есть возможность применения ракет "воздух – поверхность" и крылатых ракет, в частности ракеты "Калибр". То есть его можно использовать в противокорабельном варианте. Ассортимент вооружения Су-35С значительно превосходит вооружение и F-22, и F-35", – сказал Юрий Кнутов.

По его словам, есть еще одна отличительная особенность российского истребителя.

"У Су-35С установлена цифровая информационно-управляющая система, используется радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, соответствующее оборудование. Все это замкнуто в единый комплекс", – добавил эксперт.

Он также отметил еще одну новинку, разработанную в России для истребителей.

"В России созданы радиолокационно-оптические фазированные антенные решетки – это станции, которые используют абсолютно новые принципы. Фактически это фотонные локаторы, которые видят любую цель на дальности до 600 километров. Причем, видят ее не точкой на экране, а реальным силуэтом самолета, при соответствующем увеличении даже можно разглядеть летчика. При оснащении Су-35 (а также Су-57, Су-75) этими новыми системами, у России – гигантский потенциал уничтожать самолеты-"невидимки" еще до того момента, как они обнаружат наш самолет", – отметил Юрий Кнутов.
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